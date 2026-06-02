Casi nadie sabía que estos 3 jugadores de Toluca tuvieron su revancha personal en la Concachampions: la historia
Hubo tres futbolistas de los Diablos Rojos que ya habían perdido una final de Concacaf Champions Cup
Mientras muchos se preguntan cómo quedó el ránking de títulos de México tras la consagración de Toluca en la Concachampions, lo que casi nadie sabía era que la plantilla de los Diablos Rojos contaba con 3 jugadores que ya habían perdido finales de Concacaf Champions Cup. Por eso, se puede decir que tuvieron su revancha personal.
Resulta que mientras Toluca tiene dos campeones de goleo, también posee tres jugadores que ya habían sido subcampeones en Concacaf y que ahora le ganaron la Final a Tigres: Antonio Briseño, Sebastián Córdova y Alek Álvarez. Sin dudas un dato positivo para ellos.
Las 3 finales que habían perdido los jugadores de Toluca que hoy fueron campeones
- Antonio Briseño: formó parte de la plantilla de Tigres de la UANL que perdió por un global de 4-1 frente a Club América en la Concachampions de 2015-16.
- Sebastián Córdova: formó parte de la plantilla del Club América que perdió la final de la Concachampions 2021 frente a Rayados de Monterrey por un marcador de 1-0 a favor de los locales en el Estadio BBVA.
- Alek Álvarez: formó parte de la plantilla de Pumas UNAM cuando perdió la final de la Concachampions 2022 frente a Seattle Sounders por un resultado global de 5-2.
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El rendimiento de estos 3 jugadores en la Concachampions 2026 con Toluca
A pesar de haber vencido esa herida personal que tenían por haber perdido otra final durante su carrera, lo cierto es que estos 3 futbolistas tuvieron poca participación en el equipo del Turco Mohamed en esta competición. Sus números fueron:
- Antonio Briseño: el defensa central de 32 años jugó 8 minutos en la vuelta de los cuartos de final contra LA Galaxy y un puñado de minutos en la vuelta de la semifinal con LAFC.
- Sebastián Córdova: el mediapunta de 28 años disputó 3 partidos de esta Concachampions. Ingresó un puñado de minutos en la ida y en la vuelta de octavos de final contra San Diego FC y disputó 19’ en la Final contra Tigres.
- Alek Álvarez: el extremo izquierdo de 23 años no tuvo minutos en la Concachampions, pero fue al banquillo en los últimos 3 partidos de la competición.