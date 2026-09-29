3 legos de Cristiano Ronaldo para comprar y armar con tus hijos

El mundo de los juguetes presumiblemente existe y es para los niños, sin embargo en la última época el ámbito del coleccionismo y el entretenimiento en estos rubros también es una zona poblada por adultos. Por ello, en esta ocasión las figuras que se recomiendan pertenecen a la edición especial de LEGO Editions Cristiano Ronaldo. Por eso, checa qué contienen para ver cuál te animas a conseguir.

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¿Cuáles son los mejores LEGO de Cristiano Ronaldo?

Este tipo de actividades ha adquirido una relevancia altísima en el mundo del coleccionismo. Pero también puede ser una actividad que realices con tu familia, amigos o en un dado caso de manera solitaria. Por ello, he aquí unas opciones para ahorrar de aquí a final de año y disfrutar con estos juguetes de tu afición por Cristiano Ronaldo. Por cierto, estas son recomendaciones dadas por la IA de Google.

LEGO Icons Real Madrid - Estadio Santiago Bernabéu (Set 10299)

Con la intención de que las emociones de construcción duren varios días, este set es uno de los más completos (sino es que el más) alrededor de Cristiano Ronaldo. Incluye una réplica exacta del estadio, con túnel del estadio, campo de juego, banquillos y los marcadores. Este LEGO se cataloga para adultos, pues contiene más de 5, 800 piezas. Sin embargo, puede ser una actividad para toda la familia o amigos, pues unos arman una parte del set y otros otra para unirlas ya que vaya quedando todo listo… pues es totalmente desmontable.

LEGO Editions Cristiano Ronaldo - Soccer Highlights (Set 43012)

Aquí se recomienda que sean niños mayores de 10 años, pero el set contempla una minifigura oficial del astro lusitano, una base para armar con la letras CR7 pintado por los colores de la selección y una placa coleccionable con sus estadísticas impresas. Como dato final, se indica que esta tiene un tamaño intermedio perfecto para todos esos niños o adultos impacientes.

LEGO Editions Cristiano Ronaldo - Soccer Legend (Set 43016)

A diferencia de la segunda opción, este es un set más avanzado y permite que sea bastante articulado. Contiene una figura a escala de Cristiano Ronaldo, misma que se puede colocar a mitad de una chilena o haciendo el mítico SIUUU. Además, incluye una placa con su firma. Por ello, la diversión incluso recae en la elección de la posición en la que desean dejar esta preciosa figura de LEGO.