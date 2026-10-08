3 photocards del PSG para imprimir y colorear

Hasta cierto punto, el PSG ha estado en medio de la polémica como uno de aquellos clubes que se construyeron con base en dueños llenos de dinero que inyectaron cantidades inconmensurables. Por ello existe mucha animadversión por parte de los puristas y críticos. Sin embargo, se hablaba de una total incapacidad de convertirse en un club grande… hasta que llegó Luis Enrique. Y para esos nuevos fans, estas son 3 opciones de photocards para disfrutar con los pequeños de la casa.

¡DURO GOLPE PARA MÉXICO! Chile CASTIGA a la Selección Mexicana | Resumen y Goles

¿Por qué estas photocards del PSG son una buena opción para imprimir y colorear?

En la actualidad el equipo vive el sueño que trataron de concretar desde hace mucho tiempo. Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr son nombres que pasaron por dicha institución. Sin embargo, fue hasta que llegó Luis Enrique que con los Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué… alcanzaron el trofeo de La Orejona.

Ante eso, no sería extraño saber que hay fans pequeños que busquen algunas tarjetas o siluetas para dibujar. He aquí las mejores opciones con el PSG como el emblema de un equipo que puede marcar época a nivel continental. Y se puntualiza que estas son propuestas de la IA de Google.

¿Cuáles son las mejores opciones de photocards del PSG?

Jersey/Camiseta Oficial del PSG - En un rubro donde los parisinos han destacado, se encuentra el diseño de sus playeras. Han sacado diseños que estéticamente han gustado a muchas personas. Por ello, esta sería una buena opción para imprimir, colorear y posteriormente enmicar. Incluso para la parte posterior puedes buscar la imagen de uno de los referentes y hacerla de doble cara.

Escudo oficial del Paris St. Germain - Proponiendo de nueva cuenta el asunto de la doble cara con algún futbolista, una de las opciones clásicas sería buscar la silueta del escudo. Incluso se podría agregar la figura de la UCL, y poner un 2 haciendo referencia a que son los actuales bicampeones del futbol de Europa.