La estación primavera-verano está a un mes de dar inicio y dejar atrás el crudo invierno. Aunque para ello debes estar preparada con la tendencia de uñas y así estar a la moda con la manicura que puedes usar tanto para natación, gym o incluso salir a eventos especiales. . Conoce estos 12 diseños en color plata que son elegantes
De acuerdo con un artículo del portal
Glamour 25, las uñas en este 2026 llevarán tonos suaves, pero el verde es el que más sobresaldrá de todos. A este color le puedes agregar diferentes diseños, que van desde estampados de flores, y lunares hasta líneas multicolor. Estos son los 42 modelos de manicura gelish que son aptos para practicar natación al ser duraderos. TE PUEDE INTERESAR: 38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest
38 diseños de uñas que puedes usar en la primavera-verano 2026: para natación, gym o incluso salir|Pinterest