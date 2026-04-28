Las 5 ausencias de jugadores de Liga MX en la CONVOCATORIA de SELECCIÓN MEXICANA que han generado polémica

Se reveló esta mañana de martes 28 de abril, la esperada lista de jugadores convocados de la Liga MX que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, que está conformada por 12 jugadores seguros en el Mundial, más ocho que son parte fundamental para este y procesos venideros con una misión especial en las próximas semanas. En esa lista, como era de esperarse hay ausencias que llaman la atención y que han generado polémica siendo tal vez la de Charly Rodríguez la que más conversación ha generado.

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Son 5 jugadores que tendrían facultades para estar en esa lista de 12 futbolistas, pero ante el nivel y necesidades en el equipo azteca que dirige Javier Aguirre, ya no entran en planes y no han sido considerados, futbolistas que además están con sus equipos en Liguilla por lo que estarán en competencia en los siguientes días.

Los 5 jugadores que han generado polémica por su ausencia en la convocatoria de Javier Aguirre

Marcel Ruiz: El mediocampista de Toluca se lesionó de los ligamentos el pasado 11 de marzo en la Concachampions y pese a un diagnóstico que le permitía seguir jugando con un tratamiento y postergando la operación, no ha tenido los argumentos suficientes y por ese motivo de acarrear una lesión es que queda fuera. Diego Lainez: El extremo de Tigres tal vez está en uno de sus mejores momentos, pero Aguirre tiene otras expectativas y necesidades en esa posición. Habría ocurrido también alguna diferencia con el jugador por lo que está borrado, pero la polémica no se hizo esperar ante el nivel que presenta. Richard Ledezma: El lateral de Chivas es una pieza clave en el equipo, había tenido llamados a Selección pero hoy, está fuera de los 12 seleccionados. Érick Sánchez: El mal momento de América también salpicó al 'Chiquito', quien tuvo una caída y no logra colarse en la convocatoria. Charly Rodríguez: Finalmente el jugador de Cruz Azul no es considerado para ir al Mundial y pese haber sido un constante en los llamados de México, no le alcanzó ante una intermitencia en nivel.

Es sin duda una noticia que impactará a los futbolistas, aunque deberán de seguir en competencia en Liguilla y afrontar la decisión de no verse en el Mundial en casa.

Esta es la lista de convocados de Selección Mexicana de 20 jugadores, correspondiente a Liga MX

1.- Raúl Rangel - Chivas

2.- Carlos Acevedo - Santos Laguna

3.- Oscar García - León *

4.- Luis Rey - Puebla *

5.- Israel Reyes - América

6.- Eduardo Aguila - Atlético San Luis *

7.- Jesús González - Tijuana *

8.- Denzell García - Juárez *

9.- Jesús Gallardo - Toluca

10.- Luis Romo - Chivas

11.- Erik Lira - Cruz Azul

12.- Brian Gutiérrez - Chivas

13.- Iker Fimbres - Rayados*

14.- Gilberto Mora - Tijuana

15.- Jairo Torres - Juárez *

16.- Roberto Alvarado - Guadalajara

17.- Kevin Castañeda - Tijuana *

18.- Alexis Vega - Toluca

19.- Guillermo Martínez - Pumas

20.- Armando González - Guadalajara

* Ocho jugadores con seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial.