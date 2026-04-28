OFICIAL: Javier Aguirre deja fuera a Charly Rodríguez de la Copa del Mundo

La lista ya está sobre la mesa y no tardó en provocar reacciones. La convocatoria mundialista para los jugadores que militan en la Liga MX salió con un día de retraso, pero finalmente, Javier Aguirre definió a los futbolistas que integrarán el grupo rumbo a la Copa del Mundo 2026 y, entre los nombres ausentes, hay uno que no pasó desapercibido. Carlos Rodríguez, habitual en el proceso reciente, quedó fuera de la convocatoria final en una decisión que sorprende.

No se trata de una lesión ni de un problema disciplinario. Es una determinación estrictamente deportiva.

Entrevista exclusiva con Charly Rodríguez | Selección Azteca

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Aguirre prescinde de Charly en la lista final

Durante buena parte del ciclo, Rodríguez fue considerado una pieza confiable dentro del mediocampo. Su presencia en convocatorias anteriores y su rol dentro de Cruz Azul lo colocaban como un candidato natural para estar en el Mundial.

Sin embargo, el cuerpo técnico optó por otro perfil.

La decisión coincide con el momento que atraviesa el equipo cementero, que en las últimas semanas mostró irregularidad en su rendimiento. Aunque no es el único factor, el contexto terminó por influir en la lectura final.

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Un cambio que beneficia a Cruz Azul de cara a la Liguilla

La noticia tiene doble lectura en La Noria. Por un lado, representa un golpe para el jugador, que se queda fuera de la máxima vitrina del futbol internacional. Por el otro, abre una posibilidad para el club en un momento clave del torneo.

Con Rodríguez disponible, Cruz Azul podrá contar con uno de sus mediocampistas más experimentados durante toda la Liguilla. En un escenario donde ya existen bajas importantes, su permanencia adquiere otro valor.

Rodríguez tendrá que cambiar de página y centrarse en el cierre del torneo con Cruz Azul, donde el equipo buscará competir por el título con un plantel que ha sufrido ajustes importantes en las últimas semanas.

