5 equipos que desaparecieron pero todos extrañamos en la Liga BBVA MX

Es muy temprano para despertar este tipo de recuerdos en las mentes y corazones de las aficiones de estos clubes e incluso de los seguidores del futbol mexicano. En ese sentido, este listado de los 5 equipos desaparecidos que causaron un golpe severo en los sentimientos de la gente de Liga BBVA MX es para generar buenos recuerdos.

¿Cuáles son los 5 equipos de la Liga BBVA MX que más impacto causó verlos desaparecer?

Arraigados a distintos estados y estadios de México, con historias distintas y logros diversos, estas aficiones vieron cómo uno de sus más grandes amores desaparecía. Por ello, aquí se recuerdan 5 clubes que siguen en la mente del aficionado de la Liga BBVA MX. ¿Cuál agregarían ustedes?

Toros Neza

Tal vez los jóvenes no estén involucrados sentimentalmente con esta institución oriunda del Estado de México, pero aquel equipo de los años 90 enamoró a muchos con un folklore que no se ha visto más en la Liga BBVA MX. Lamentablemente el nombre del equipo no ha logrado renacer desde su desaparición en el 2003.

Tecos UAG

Uno de los clubes emblemáticos de Jalisco batalló durante muchos años en la primera división de México, pero en el 2014 Grupo Pachuca trasladó la sede tradicional de Zapopan a Zacatecas, lo que se convirtió en los Mineros. Esto provocó que se perdiera una plaza tan linda como la jalisciense ya hace dos décadas.

Colibríes de Morelos

En el estado de Morelos a lo largo de la historia se han levantado algunos proyectos futbolísticos, sin embargo ninguno como el de los Colibríes. Así como llegaron al ecosistema de la Liga BBVA MX se fueron. Formaron parte de la liga en el 2002 para desaparecer en el 2003. Tal vez por eso siguen en el corazón del aficionado mexicano, por ser una experiencia muy particular.

Indios de Ciudad Juárez

Aunque en estos momentos ya existe una franquicia que se logró consolidar en la Liga MX, Juárez tuvo un equipo muy colorido con los Indios. Su historia también fue corta, pero incluso alcanzaron semifinales de primera división. Sin embargo dijeron adiós en el 2002.

Veracruz

Y para cerrar, nadie puede negar que El Tibu tenía una magia propia. Desde la mascota saliendo con diferentes estilos en cada partido de local, una larga historia de tradición en la Liga BBVA MX, hasta una afición entregada a su club. Pero se espera que pronto algún proyecto llene la plaza que dejó fuera de combate al Luis Pirata Fuente algunos años.

