VALORANT une fuerzas con KATSEYE para “GO OFF”, el himno oficial del Game Changers Championship 2025

Los Ángeles, California, 11 de noviembre de 2025 — Riot Games presentó oficialmente “GO OFF”, el himno del VALORANT Game Changers Championship 2025, una reinterpretación explosiva del éxito global “M.I.A.” del grupo de pop internacional KATSEYE. La canción, titulada “M.I.A (Versión VALORANT Game Changers)”, llega acompañada de un impresionante video musical cinemático y ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

La música ha sido, desde su lanzamiento, una parte esencial de la identidad de VALORANT, marcando momentos clave en esports y celebrando a su comunidad. Este año, la colaboración con KATSEYE eleva ese legado al crear un himno que personifica la fuerza, la resiliencia y la energía competitiva que caracterizan a Game Changers.

Un mensaje de poder y confianzaPara Megan, integrante de KATSEYE y gamer declarada, la colaboración fue una decisión inmediata: “Cuando Riot nos pidió que rediseñáramos ‘M.I.A’ para Game Changers, dije: ¡SÍ! El mensaje siempre ha sido sobre la confianza y mostrar tu mejor versión. Encaja perfecto con lo que representa Game Changers.”

La nueva versión no solo reinterpreta el sonido original, sino que lo adapta al espíritu del programa: mujeres que rompen barreras, evolucionan como jugadoras y se apoyan entre sí para alcanzar lo más alto.

Una historia inspirada en la comunidad“GO OFF” funciona como un homenaje visual y sonoro a la comunidad de mujeres y minorías de género que han encontrado en Game Changers un espacio seguro, competitivo y representativo dentro de VALORANT. El video celebra momentos de conexión, apoyo mutuo y determinación frente a los desafíos, reflejando el impacto real del programa desde su creación en 2021.

Jonny Altepeter, jefe de supervisión musical de Riot Games, destaca: “Trabajar con KATSEYE fue increíble. Su energía encaja perfecto con VALORANT, y que Megan sea jugadora hizo todo más auténtico. Artistas que realmente conectan con nuestro juego hacen que Game Changers brille aún más.”

Camino a SeúlEl VALORANT Game Changers Championship 2025 se celebrará del 28 al 30 de noviembre en el LoL Park de Seúl, marcando otro capítulo para un programa que continúa abriendo puertas y visibilizando a nuevas generaciones de jugadoras competitivas alrededor del mundo.