“Sin ustedes esto no sería posible": Gil Mora lanza emotivo mensaje por convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Todos los aficionados del futbol estamos pendientes de las reacciones de los jugadores a su convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en esta ocasión quien se sinceró fue Gilberto Mora, una de las principales promesas del futbol mexicano. A sus 17 años de edad, Mora ya ha logrado conquistar el ojo de aficionados de todos los equipos y es que además de su talento en cancha ha demostrado ser una persona humilde y de muchos valores.

Gilberto Mora|Foto: X / @GilbertoMora_

¿Qué dijo Gilberto Mora?

A través de sus redes sociales, agradeció la oportunidad de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. “Una vez tuve un sueño "poder jugar con mi selección en un mundial". Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia que sin ustedes esto no sería posible. México se merece estar en lo más alto del mundo.” Fueron las palabras de Gilberto, además la declaración la acompañó de una foto en la que se le ve portando una camiseta de la selección mexicana.

Una vez tuve un sueño "poder jugar con mi selección en un mundial".

Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias Dios por ayudarme a cumplir mis sueños y a toda mi familia que sin ustedes esto no sería posible.

México se merece estar en lo más alto del mundo. pic.twitter.com/y6KfnV9RyI — Gil Morita (@GilbertoMora_) June 1, 2026

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Con este mensaje la respuesta de los usuarios de X fue más que aprobatorio, demostrando que el cariño hacia Gilberto Mora va más allá de la cancha.

Mora tiene una gran prueba por delante, ya se ha rumorado sobre el interés de distintos equipos hacia el jugador de Xolos y la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es una gran oportunidad para que se sigan fijando en él y pueda llegar a algún equipo europeo.

En el último partido de la selección mexicana, Gilberto Mora entró al terreno de juego al minuto 58 y rápidamente hubo respuesta dentro y fuera de la cancha. Esto ha demostrado que Javier Aguirre confía en él para que tenga minutos en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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