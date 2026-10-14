5 FUNKOS de la Champions League que debes tener si amas el futbol

La popularidad de este tipo de muñecos ganó mucho poder mediático en los años recientes, por ello si eres fanático de la Champions League, estos son los que deberías conseguir. Ya sea que busques comprar de una vez los regalos de fin de año, para un cumpleaños, una ocasión especial o la razón que sea… estas son las mejores opciones de Funkos que indica la IA de Google.

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¿Por qué conseguir Funkos de la Champions League?

El futbol mundial realmente vive cautivado por lo que representa un torneo como la UEFA Champions League. Desde los más pequeños hasta los más veteranos disfrutan y se afanan con este torneo. Por ello, la Inteligencia Artificial de Google indica que estos son los muñecos más deseados del mercado, aunque tú puedes escoger al futbolista que más te apetezca tener.

¿Cuáles son los 5 mejores Funkos de la Champions League?

1.- Erling Haaland (Manchester City - #68) - Iniciando con este conteo de Funkos de la Champions League, el Androide es una de las figuras mundiales de este deporte. Y además, este modelo es de su épica posee de festejo en modo meditación. Por ello, sería un regalo muy adecuado para un verdadero fan del futbol.

2.- Robert lewandowski (FC Barcelona - #108 / #64) - Aunque Tito recién dejó el futbol europeo, la gente lo estima en demasía y es parte del top3 de goleadores histórico de la competición. Por ello este muñeco haciendo su celebración con los puños en el pechos (vistiendo la playera blaugrana) es una opción tentadora.

3.- Kylian Mbappe (PSG / Francia #21 / 78) - Es conocido que Mbappé hoy pertenece al Real Madrid, sin embargo su futbol en PSG no se olvida. Además, se indica que su funko es más pedido con esta playera o en su defecto… con los colores de la selección francesa.

4.- Lamine Yamal (FC Barcelona #107) - El presente y futuro del futbol mundial tiene en el español a una joya en bruto. Por eso, este es un modelo para quienes gusten tener una figura que representaría los inicios del que está - según lo visto hasta ahora - destinado a ser una leyenda del balompié.

5.- Virgil van Dijk (Liverpool - #16 / 102) - Mientras que en la última oferta de funkos se encuentra la figura de un hombre diferencial en la etapa dorada del Liverpool que les permitió regresar a lo más alto. Y es que precisamente el neerlandés logró la consecución de un título de la UEFA Champions League.