5 jugadores serán descartados por Gabriel Milito en los próximos partidos de Chivas: así queda la alineación

Mientras que la nueva playera del CD Guadalajara generó los mejores memes en las redes sociales, Gabriel Milito tiene otras preocupaciones en Chivas. Resulta que el entrenador ha descartado a 5 jugadores del Rebaño Sagrado de cara a los próximos partidos, sobre todo al que viene este fin de semana frente a Atlético San Luis, válido por la Jornada 4 del Clausura 2026.

El palmarés predice una derrota en el duelo entre Atlético San Luis y Chivas . Pero más allá de eso, el director técnico argentino busca encontrar la alineación perfecta para ganarle a los de Potosí. De todos modos, no contará con 5 futbolistas: Gilberto Sepúlveda, Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Alan Pulido. Y solo uno podría volver en el próximo duelo.

|Instagram @chivas

Los motivos de las 5 descartados de Gabriel Milito en Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara no podrá contar con “Tiba” Sepúlveda para el partido frente a Atlético San Luis de este sábado por un esguince de tobillo, lesión que lo tiene fuera de las canchas desde el comienzo de este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Se espera que pueda sumar minutos de a poco. El defensa central de 26 años se recupera de a poco de su fuerte golpe.

TE PUEDE INTERESAR:



Mientras tanto, la decisión de Gabriel Milito con los otros 4 futbolistas es bastante diferente. Resulta que Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Alan Pulido no son tenidos en cuenta por el director técnico argentino de 45 años, por lo que están ‘cepillados’ del primer equipo. No jugarán los próximos partidos y se espera que sean transferidos.

Nadie puede creer cuánto cuesta el jugador más barato de Chivas|Crédito: @Chivas / X

Chivas de Guadalajara busca seguir con el gran nivel demostrado

El Rebaño Sagrado ya le ganó a Pachuca por 2-0, a los Bravos de Juárez por 1-0 y a Querétaro por 2-1. Ahora el equipo comandado por Milito quiere seguir por el sendero de la victoria.

Para continuar con su racha, Chivas deberá ganar en su visita a Atlético de San Luis por la jornada 4 del Clausura 2026 en el Estadio Alfonso Lastra. Cabe destacar que estos vienen de superar al Club América y de igualar con Tigres de la UANL y los Xolos de Tijuana.

La alineación que usaría Milito en Chivas

Portero: Raúl Rangel; Defensores: Luis Romo, Daniel Aguirre, José Castillo; Mediocampistas: Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Brian Gutiérrez; Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González.

