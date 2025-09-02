Rumbo al Mundial 2026: Estas son las 6 Ligas de Europa que aún pueden fichar a Guillermo Ochoa

Comienza la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 , el cual se espera sea uno de los eventos más importantes de la última década dentro del futbol. Guillermo Ochoa, pese a su edad, tiene en mente formar parte de la última convocatoria de la Selección, aunque para ello necesita ser regular en un equipo.

La baja de Guillermo Ochoa puede ser definitiva | En Caliente

Con 40 años de edad, Guillermo Ochoa espera colarse a la lista definitiva de Javier Aguirre para disputar una Copa del Mundo más en su historia, aunque para ello necesita buscar desesperadamente un club que le dé regularidad en este año. ¿Cuáles son las 6 Ligas de Europa en las que aún puede cerrar su fichaje?

¿Cuándo terminó el mercado de fichajes en Europa?

En la mayoría de Ligas importantes de Europa, tales como la Premier League, la Serie A, la Bundesliga o LaLiga, el mercado de fichajes culminó el pasado lunes 1 de septiembre. Ante esto, Guillermo Ochoa ya no tiene la posibilidad de formar parte de alguna de estas de cara a los próximos meses.

¿Por qué se cayó su fichaje al Burgos?

En las últimas horas del mercado de transferencias se aseguró que el canterano del América tenía todo listo para formar parte del Burgos, escuadra de la segunda división de España. Sin embargo, el periodista Alejandro Orvañanos aseguró que, de último momento, al mexicano le cambiaron las condiciones desde el club, lo cual hizo que no firmara con ellos.

¿Cuáles son las 6 Ligas de Europa que aún pueden ficharlo?

Aún existen ciertas esperanzas para que Guillermo Ochoa se mantenga en el futbol del viejo continente a través de estas Ligas que aún mantienen su periodo de fichajes activo. Estas son las siguientes: Rusia (11 de septiembre), Bélgica (8 de septiembre), Portugal (8 de septiembre), Grecia (12 de septiembre), Turquía (11 de septiembre) y Polonia (8 de septiembre).

De no concretar su pase a alguna de estas Ligas, Francisco Guillermo aún tendría la posibilidad de formar parte de alguna escuadra de la Liga MX toda vez que el periodo de fichajes culmina el 12 de septiembre, por lo que estos días serán vitales para conocer si encuentra un equipo de cara a la Copa del Mundo del 2026.