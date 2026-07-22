8 memes sobre las faltas que hubo en la final España - Argentina que te harán llorar de risa

España se coronó campeón del mundo ante Argentina tras ganarle 1 a 0 en tiempos extra. Ferrán Torres se colocó como el héroe del partido tras anotar el solitario gol, mientras que la Albiceleste intentó competir con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández. Más allá de lo deportivo, el encuentro dejó repercusiones y memes en redes sociales.

La intensidad con la que se vivió la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos dejó con una serie de divertidos memes en plataformas, desde la expulsión de Enzo Fernández hasta la pelea que se originó al final del encuentro con un Leandro Paredes como protagonista. Aquí te compartiremos algunos que provocaron las risas de los aficionados.

España se coronó como campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|MEXSPORT

Los mejores memes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El encuentro entre España y Argentina contó con total de 45 faltas; 21 por parte del conjunto ibérico y 24 por el lado de los sudamericanos, por lo que en redes sociales no dudaron en bromear sobre la intensidad que se vivió en el encuentro.

yo en el medio tiempo mientras cante bts y la gente se este cayendo a coñazos entre argentina y españa pic.twitter.com/FfbTnQSAwf — gab (@FairlyGab) July 19, 2026

argentina whenever dani olmo gets the ball pic.twitter.com/md7VgR61O3 — ⚡ (@UTDCJ_) July 19, 2026

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Una de las jugadas clave del partido fue la expulsión de Enzo Fernández, el cual dejó un sinfín de videos editados y memes tras su dura entrada sobre Pau Cubarsí. La manera en la que el defensor español voló por los aires terminó por ser factor para generar videos como los que mostraremos a continuación.

Enzo Fernández: "che árbitro que pitas si no lo toqué"



Cubarsi: pic.twitter.com/MK3AmRcgOD — Toni🔴⚪(MUNDIALISTA⭐⭐) (@Tonigonzlz) July 20, 2026

Al momento en que el árbitro pitó el final del partido, se dio una serie de empujones entre jugadores de España y Argentina. Dentro de las cuales se vio a Leandro Paredes perdiendo el control al mandar a Gavi al suelo luego de que este se acercara al futbolista argentino.

I cannot believe how good AI is these days. pic.twitter.com/L1FRNLlmrR — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 22, 2026

El cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal fue un auténtico regalo para varios aficionados del FC Barcelona, contándose con una foto en donde se le ve al astro argentino bañando a un entonces bebé Yamal. El verles años después en el mismo cuadro generó una serie de ocurrentes bromas por parte de los internautas.