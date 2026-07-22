Gianni Infantino lanza mensaje de la FIFA para Argentina y Messi tras el Mundial 2026: “Gracias”

La conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras la gran final disputada entre España y Argentina motivó un mensaje oficial de las máximas autoridades del fútbol internacional para reconocer el papel de las delegaciones participantes, como lo fueron haciendo con cada país participante que se quedaba afuera de la competencia. En esa oportunidad, Gianni Infantino utilizó sus cuentas en redes sociales para enviar una dedicatoria pública dirigida a la Selección albiceleste y a su capitán Lionel Messi.

Selección de Argentina|Crédito: @Argentina / X

En su posteo, Infantino remarcó los mejores momentos del combinado argentino en la justa mundialista y expresó: "¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas y que regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán". Además, reconoció al conjunto albiceleste por llegar nuevamente a una final. "Volver a la final de la Copa Mundial de la FIFA tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera. Gracias por ayudar a que esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final", finalizó.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni compitió nuevamente hasta el final en una cita mundialista. Luego de haber sorteado de gran manera la fase de grupos, logrando 9 puntos de 9 posibles, Argentina clasificó primera a la ronda de dieciseisavos de final. Logró ganarle en tiempo suplementario a la sorpresiva Cabo Verde y, ya en octavos de final, también tuvo complicaciones para superar a Egipto. Sin embargo, logró dar vuelta el resultado en tiempo reglamentario.

Luego, llegó Suiza, en cuartos de final, a quien la Argentina volvió a superar en tiempo extra. En semifinales enfrentó a Inglaterra y tras ir perdiendo, pudo dar vuelta el resultado en los 90 minutos para llegar a la final ante España, donde cayó por 1-0.