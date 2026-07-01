Inglaterra vs. México: aunque no lo creas, esta ha sido la selección con más efectividad

México ganó por primera vez un partido de ronda de eliminación después de 40 años, cuando recibió la Copa Mundial de la FIFA™ en 1986 tras vencer a Ecuador por marcador de 2-0. Ahora, ya se dio a conocer que Inglaterra será su rival en la ronda de octavos de final, por lo que en este artículo analizamos cuál es la selección que más efectividad tiene en esta justa veraniega.

Hasta el momento, México e Inglaterra (que amarró su pase a octavos tras darle la voltereta a Congo) suman 8 goles cada uno en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque en cuestión de efectividad en los tiros a puerta, el equipo azteca le saca una gran ventaja, pues registra 16% por el 11% de los europeos, según estadísticas del portal de la FIFA.

México tiene menos disparos a puerta que Inglaterra, pero su efectividad es mayor.|Selección Nacional de México

Tanto México como Inglaterra ocupan el puesto 7 del ranking de estadísticas, pues sus datos son muy parecidos entre sí, aunque el país sobresale más. Por ejemplo, México es más efectivo en cuestión de goles, ya que los ingleses han disparado en 27 ocasiones a la portería, mientras que el equipo de Concacaf en solo 16.

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Mientras que en remates de cabeza Inglaterra suma 21 por 10 de la Selección Mexicana. Si bien es cierto que los europeos generan más oportunidades de gol, el país los supera en cuestión de efectividad, pues sus pocas llegadas son letales.

México y los datos a seguir de los octavos de final

El domingo 5 de julio a las 6 de la tarde, México tiene una cita con la historia, pues buscará clasificar a los cuartos de final, instancia a la que no llega desde que albergó la justa veraniega de 1986, aunque para ello deberá medirse a Inglaterra, selección que no le sienta nada bien jugar en el histórico Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana no ha perdido un partido de mundial en casa desde 1970 y en este 2026 marcha invicto con 4 victorias y 0 goles recibidos, estadísticas que ilusionan a toda una nación. Los únicos descalabros del equipo azteca en partidos oficiales en casa fueron ante Costa Rica y Honduras durante las Eliminatorias.

Inglaterra y los datos a seguir en octavos de final

A Inglaterra no le sienta nada bien el Estadio Ciudad de México (antes Azteca), pues su primera participación fue en el Mundial de 1970, cuando perdió en cuartos de final ante Alemania Occidental tras dejar escapar una ventaja de 2-0. Con ello, terminó su reinado de 4 años, ya que se había coronado en casa en 1966.

Mientras que en México 1986 volvió a caer en la ronda de los cuartos de final, pero esta vez ante Argentina, selección que resultaría campeona en esta edición. Este partido quedó marcado por las hazañas de Diego Armando Maradona, como lo fueron la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.