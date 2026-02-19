¿A la Liga BBVA MX? Mexicano se queda sin equipo en Europa tras ser despedido

El arquero Sebastián Heredia dejó de pertenecer al Stabaek de Noruega y quedó como agente libre, por lo que anda en búsqueda de un equipo tras ser despedido del club europeo. El mexicano ha hecho toda su carrera en el viejo continente y no sería tan descabellado verlo próximamente en un club de la Liga BBVA MX, donde un árbitro reveló algo relacionado con el Club América.

El jugador es nacido en Noruega, pero tiene ascendencia mexicana, e inició su carrera con el Satabaek, club en el que pasó por las categorías menores hasta que llegó al primer equipo, donde fue banca. No solo es Guillermo Ochoa el único portero azteca en Europa; este canterano del Rebaño juega en un país pequeño.

Sebastián Heredia es el futbolista mexicano que es agente libre tras el término de su relación con el conjunto noruego.|@sebastian_h_randen

La carrera de Heredia iba en ascenso con el conjunto noruego, pero su relación laboral concluyó tras la llegada de otro portero para el primer equipo. De acuerdo con el portal Mexeuropeos, Sebastián podría llegar a un equipo colegial de Estados Unidos, a fin de continuar su carrera tanto deportiva como estudiantil.

Los números de Sebastián Heredia en Europa

El guardameta jugó en las diferentes categorías del Stabaek, equipo que forma parte de la Primera División de Noruega. Durante su estadía con el club, disputó 13 partidos en los que tuvo 3 porterías en ceros y recibió un total de 21 goles en la Tercera División.

Actualmente, hay 5 arqueros mexicanos conocidos que juegan en Europa, 3 de ellos son muy jóvenes y pueden ser el futuro de la Selección Nacional, en caso de que decidan representar al combinado azteca, pues algunos de ellos cuentan con doble nacionalidad. Estos son los guardametas:

