A lo Cabo Verde: esta fue la última selección que puso contra las cuerdas a Argentina

Argentina y Cabo Verde dieron un partidazo en la ronda de los 16avos de final que tuvo que definirse en el tiempo extra a favor de los sudamericanos, gran parte de ello porque en el estadio tenían a su amuleto de la suerte. Este gran duelo hizo recordar a la memoria colectiva la última selección que puso contra las cuerdas a la Albiceleste.

La última selección que le jugó al tú por tú a la Argentina en una Copa Mundial de la FIFA™ fue Francia en la Gran Final de Qatar 2022, duelo que a la postre terminaría ganando la Albiceleste en la tanda de penales en un encuentro no apto para cardiacos, como lo fue el juego contra Cabo Verde, que se despide de su primera justa veraniega como los grandes: de pie y en batalla.

Francia fue la última selección que puso sobre las cuerdas a Argentina en Qatar 2022.|Équipe de France de Football

La última selección que puso sobre las cuerdas a Argentina

Francia quería conseguir el bicampeonato de la Copa Mundial de la FIFA™ en Qatar 2022, luego de conquistar Rusia 2018 de la mano de un joven Kylian Mbappé. Todo marchaba viento en popa hasta que llegó a la final, instancia en la que se enfrentó a Argentina.

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Parecía que Argentina por fin conquistaba su tercer título, pero a 10 minutos del final apareció la estrella del Real Madrid para poner el 2-2 y mandar el partido a tiempo extra, donde marcaron Lionel Messi y Mbappé para definirlo todo desde los 11 pasos.

Finalmente, Argentina terminó por ganar el duelo 4-2 y coronarse gracias a una destacada actuación de Emiliano Martínez bajo los 3 palos.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.