A quién se enfrentará Noruega en 16avos tras quedar 2° del Grupo I en el Mundial 2026

Mientras muchos se preguntaban por qué no fue titular Erling Haaland en Noruega vs. Francia, otro de los interrogantes surgió fue qué rival tendrá el combinado “vikingo” al avanzar a los 16avos de final en la segunda posición del Grupo I de la fase de grupos. Pues tras el partido contra los franceses y quedar en el 2°, ya se conoció al rival de los noruegos.

Tras el 1-4 final contra la actual subcampeona del mundo, el equipo europeo ya sabe contra quién jugará en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Puesl al ser 2° del Grupo I, se enfrentará al 2° del Grupo E. Noruega se verá las caras con Costa de Marfil.

Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

El camino del primero y del segundo del Grupo I no cambiaba tanto

En la previa, parte de la afición consideraba que a Noruega quizá no le cambiaba demasiado terminar como líder o segundo del Grupo I, debido a que el camino rumbo a cuartos de final luce muy parejo en ambos escenarios.

El equipo que terminara primero enfrentaría a un tercer lugar en dieciseisavos y después podría cruzarse con Alemania en octavos de final. En cambio, el segundo del grupo jugaría contra Costa de Marfil y luego tendría como rival a Japón o Brasil si consigue avanzar. Es decir, casi la misma magnitud de rivales.

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|Credito: Especial

El calendario de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio 2026 — Irak 1-4 Noruega – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)

Lunes, 22 de junio 2026 — Noruega 3-2 Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos)

Viernes, 26 de junio 2026 — Noruega v Francia – Grupo I - Estadio Boston (Estados Unidos)

Martes, 30 de junio 2026 — Noruega v Costa de Marfil – Dieciseisavos de final - Costa de Marfil v Noruega - Estadio Dallas (Estados Unidos)

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