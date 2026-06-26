Contra quién se enfrentaría España en 16avos si gana, empata o pierde vs Uruguay en el Mundial 2026

Tras el partidazo de España - Uruguay, con transmisión en vivo y gratis de TV Azteca Deportes, se definirá el Grupo H y se sabrá contra quién jugará cada selección que avance de ronda. Una curiosidad es que La Roja puede quedar en cualquiera de las primeras tres posiciones, por lo que cambiará su rival de acuerdo a su resultado final.

La posición que ocupará España según su resultado vs. Uruguay

Ya desde la previa al encuentro se sabía que una victoria de España ante Uruguay aseguraba el primer puesto. Un empate también daría casi asegurado el primer lugar (a excepción de una goleada 4-0 de Cabo Verde a Arabia Saudita). En tanto, una derrota de los de Luis de la Fuente los podría poner en segunda o en tercera posición y cambiar su rival.

España es líder momentáneo del Grupo H después de dos partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero necesita un resultado para amarrar la primera posición|Crédito: @SEFutbol

Si España gana o empata: queda 1º y su rival será el 2º del Grupo J (Austria o Argelia).

queda 1º y su rival será el 2º del Grupo J (Austria o Argelia). Si España pierde y Cabo Verde NO le gana a Arabia Saudita: queda 2º y se enfrenta al líder del Grupo J (Argentina).

queda 2º y se enfrenta al líder del Grupo J (Argentina). Si España pierde y Cabo Verde SÍ le gana a Arabia Saudita: queda 3º y se enfrenta a un 1º de otro grupo (Francia, México —casi imposible ya—, Inglaterra, Croacia, Egipto, Irán o Bélgica).

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¿Cuándo juega España por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si queda 1º: Jueves, 2 de julio 2026 — Partido 84 — España v 2º Grupo J (Argelia o Austria) - Estadio Los Ángeles

Jueves, 2 de julio 2026 — Partido 84 — España v 2º Grupo J (Argelia o Austria) - Estadio Los Ángeles Si queda 2º: Viernes, 3 de julio 2026 — Partido 86 — Argentina v España - Estadio Miami

En tanto, si queda 3º hay varias opciones:

Martes, 30 de junio vs. Francia en el Estadio Nueva York Nueva Jersey

Martes, 30 de junio vs. México en el Estadio CDMX — prácticamente descartado—

Miércoles, 1 de julio vs. Inglaterra, Ghana o Croacia en el Estadio Atlanta

Miércoles, 1 de julio vs. Egipto, Irán o Bélgica en el Estadio Seattle

Crédito: Mexsport

Los resultados de España en la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio 2026 — España 0-0 Cabo Verde – Grupo H - Estadio Atlanta (Estados Unidos)

Domingo, 21 de junio 2026 — España 4-0 Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Atlanta (Estados Unidos)

Viernes, 26 de junio 2026 — Uruguay v España – Grupo H - Estadio Guadalajara (México)

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