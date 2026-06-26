Uruguay vs. España: el cálculo de lo que necesita la Celeste para no quedar afuera del Mundial 2026

Uno de los partidos más atractivos que tendrá la jornada de este viernes 26 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el duelo entre Uruguay y España. Además de ser un choque entre dos campeones del mundo, ninguno de los dos equipos llega a este encuentro con sus posiciones fijadas en el Grupo H.

Los europeos llegan mejor parados al tener cuatro puntos, mientras que los sudamericanos deberán jugarse la vida para sumar puntos tras acumular apenas dos unidades.

En estos momentos, el Grupo H tiene como líder a España con 4 unidades. Uruguay aparece en segundo lugar con solo 2 puntos, los mismos que tiene Cabo Verde y que se ubica en la tercera plaza. Arabia Saudita aparece en el fondo de la tabla con solo 1 punto, pero aún tiene posibilidades de avanzar a 16avos de final. En este contexto, repasamos qué es lo que necesita la ‘Celeste’ para no quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Qué necesita Uruguay para avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El camino más seguro para Uruguay es vencer a España en el Estadio Guadalajara. Con un triunfo esta tarde, el equipo de Marcelo Bielsa alcanzará los 5 puntos y clasificará de forma directa a los Dieciseisavos de Final. Incluso, con este resultado, tiene la posibilidad de ganar el grupo en caso de que Cabo Verde no gane a los saudíes o no supere a la ‘Celeste’ por los criterios de desempate.

Crédito: Mexsport

En caso de que Uruguay empate contra España, alcanzará los 3 puntos en el Grupo H. Si se da este escenario, necesitará que Cabo Verde no le gane a Arabia Saudita. Si el combinado africano también empata, ambos quedarían con 3 puntos y Uruguay conservaría la ventaja de goles a favor, por lo que clasificaría como segundo de grupo. Esto podría cambiar si Cabo Verde empata con muchos goles ante los árabes, superando a Uruguay en diferencia de gol.

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El peor escenario para Uruguay es no sumar puntos contra España. En caso de caer ante los ibéricos, el cuadro sudamericano se mantendrá con 2 puntos, los cuales no son suficientes para meterse entre los mejores ocho terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hay que recordar que en esta edición del torneo, participan 48 selecciones divididas en 12 grupos. Los 8 mejores terceras de ellos avanzarán de ronda, además de los primeros y segundos.

El director técnico de Uruguay reveló que hay dos jugadores que no tienen chance de jugar contra España en el partido más importante de la fase de grupos|Crédito: @Uruguay

Cómo está la tabla de mejores terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Así está la tabla de mejores terceros de la cita mundialista a día de hoy, antes de los partidos pendientes de este viernes 26 de junio:



1. Suecia — Grupo F: 4 pts | DG 0 | GF 7

2. Ecuador — Grupo E: 4 pts | DG 0 | GF 2

3. Bosnia y Herzegovina — Grupo B: 4 pts | DG -1 | GF 5

4. Paraguay — Grupo D: 4 pts | DG -2 | GF 2

5. Corea del Sur — Grupo A: 3 pts | DG -1 | GF 2

6. Croacia — Grupo L: 3 pts | DG -1 | GF 3

7. Argelia — Grupo J: 3 pts | DG -2 | GF 2

8. Escocia — Grupo C: 3 pts | DG -3 | GF 1

Fuera de zona de clasificación por ahora:

