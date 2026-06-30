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Hora EXACTA de inicio del partido de México vs. Ecuador, de 16avos del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

La Selección Mexicana tendrá una de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la afición ya espera con ansias la hora del duelo frente a Ecuador.

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|Gettyimages

Escrito por: Dulce Olvera

Este martes 30 de junio 2026 la Selección Mexicana vivirá uno de los momentos más importantes dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que su encuentro frente a Ecuador en los dieciseisavos determinará si continúa en esta gran fiesta futbolística, por lo que en este día no hay margen de error si México desea escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará hacer valer su localía en el Estadio Ciudad de México frente a una selección ecuatoriana que ha demostrado que puede competir contra cualquiera y que llega motivada después de sorprender al vencer a Alemania para ganar un lugar importante en la fase de eliminación directa.

Cabe recordar que México terminó como líder del Grupo A con nueve puntos, seis goles anotados y ninguno recibido, convirtiéndose en una de las defensas más sólidas del torneo, Por otra lado, Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros lugares luego de una complicada fase de grupos que culminó con una victoria sobre Alemania.

¿En qué horario podrá verse el partido entre México contra Ecuador en Estados Unidos?

Estados Unidos alberga gran parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y cuenta con una de las comunidades mexicanas más numerosas del partido por lo que cada partido de la escuadra azteca genera altas expectativas y nadie quiere perdérselo, por eso aquí te dejamos los horarios en los que podrá verse este partido, ya que debido a los diferentes husos de horario en este país la hora de transmisión del partido puede variar.

  • Hora del Este: 10:00 pm
  • Hora Central: 9:00 pm
  • Hora de la Montaña: 8:00 pm
  • Hora del Pacifico: 7:00 pm

¿Dónde podrá verse el partido de México contra Ecuador?

Asimismo, la transmisión del anhelado partido podrás seguirla a través de la programación de Azteca 7 o dando click aquí al sitio oficial de Azteca 7 sigue el análisis y narración de nuestros comentaristas Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y el Warrior.

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