¡DE LOCOS! Aaron Judge supera a leyenda de los Yankees

Aaron Judge alcanzó una nueva marca histórica en su carrera, ya que el toletero de los New York Yankees conectó su jonrón número 362, con lo que superó a la leyenda Joe DiMaggio y pasó a ocupar en solitario el cuarto lugar en la lista de cuadrangulares de todos los tiempos de la franquicia.

El batazo llegó en la primera entrada del juego ante los Boston Red Sox en Fenway Park y explotó como un momento simbólico en una temporada en la que Judge no ha dejado de marcar registros. El vuelacercas, un enorme batazo que salió del bate del capitán y se perdió sobre el

Monstruo Verde en dirección a Lansdowne Street, fue medido en cifras impresionantes: la conexión se reportó por encima de los 460 pies en varias crónicas y puso el marcador 1-0 desde el arranque del partido. MLB documentó la jugada como la sexta o séptima demostración de la potencia pura que ha caracterizado la carrera de Judge en Nueva York.

¿Quiénes tienen más cuadrangulares que Judge en la historia de los Yankees?

Más allá del momento individual, el hito tiene contexto estadístico, debido a que con ese cuadrangular Judge suma 47 jonrones en la temporada 2025 y continúa siendo uno de los máximos artilleros del béisbol; además, ha batido registros particulares durante el año, como dominar las primeras entradas con una cantidad récord de bambinazos tempraneros.

Tras superar a DiMaggio, solo quedan por delante en la tabla histórica del club Babe Ruth (659), Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).

¿Cuanto quedaron los Yankees contra los Red Sox en Fenway Park?

La noche fue doblemente redonda para los Yankees, además del batazo de Judge, el joven derecho Luis Gil produjo una faena dominante al tirar seis entradas sin permitir hit, y el equipo se impuso 4-1, consolidando su posición en la lucha por los puestos de postemporada en la Liga Americana. El triunfo, en un escenario rival como Fenway, añadió dramatismo al logro individual.

La hazaña subraya la trascendencia de Judge dentro de la franquicia: consiguió 362 vuelacercas en menos partidos que DiMaggio, y su progresión lo mantiene como figura central de los Yankees tanto en lo deportivo como en lo simbólico. Para la hinchada y la historia del club, el capitán sigue escribiendo su nombre junto a los grandes de Nueva York.

