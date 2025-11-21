CONFIRMADO: El nuevo deporte de Aaron Ramsey tras ABANDONAR a Pumas

Aaron Ramsey ya practica un nuevo deporte. Luego abandonar y rescindir su contrato con Pumas, el mediocampista de Gales ha encontrado una nueva actividad en la que fue presentado de forma oficial.

Y es que tras la desaparición de Halo, mascota del jugador, Aaron Ramsey no volvió a reportar en México desde la pasada Fecha FIFA de octubre, misma para la que el futbolista fue convocado para enfrentar un amistoso ante Inglaterra y un juego de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026 frente a Bélgica. A pesar de ser llamado, el mediocampista no tuvo minutos debido a una molestia muscular.

Mediante redes sociales, se dio a conocer la llegada del exjugador del Club Universidad Nacional al programa, 'Icon Series', evento de golf que junta a leyendas del deporte poniendo a prueba sus habilidades en diversas pruebas por equipo.

Entre los iconos que aparecen en dicho evento, para su nueva temporada se encuentran Gabriel Batistuta, Andriy Shevchenko y John Terry. No obstante, anteriormente han participado figuras como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Ryan Giggs, Pep Guardiola, Ruud Gullit, Carlos Tévez, entre otros.

Números de Aaron Ramsey cono jugador de Pumas

Como jugador de Pumas, Aaron Ramsey tuvo un registro de seis partidos jugados en la Liga BBVA MX. Con 34 años de edad, el exjugador del cuadro del Pedregal tuvo actividad en 235 minutos, marcando un gol en la Jornada 7 del Apertura 2025 contra el Atlas. Recientemente y tras no volver al cuadro de la UNAM, el mediocampista fue visto formando parte del cuerpo técnico de la Selección de Gales comandada por Craig Bellamy.

