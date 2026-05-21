¡El fin de una era! Aaron Rodgers confirma su retiro para el final de temporada

El final de una era en la NFL se acerca, luego de varias semanas de especulaciones y rumores sobre lo que venía en su carrera, Aaron Rodgers ha confirmado que ha confirmado que se va a retirar al terminar la temporada, algo que sus millones de fans no querían escuchar, pero que ya solo era cuestión de tiempo.

Hace unos días, la noticia en la NFL, era que Aaron Rodgers había logrado llegar a un acuerdo con los Pittsburgh Steelers por un año más y 25 millones de dólares, lo que había causado una gran alegría entre sus fans, porque una ocasión más estaría buscando ganar el trofeo Vince Lombardi.

7 momentos NFL Semana 12

Aaron Rodgers anuncia la fecha de su retiro de la NFL

El mariscal de campo ha tenido una carrera digna de una leyenda, durante 22 años fue uno de los grandes referentes de la NFL, donde ha sido reconocido como por diferentes premios a nivel personal, pero el mejor momento de su carrera lo tuvo en la temporada 2011, cuando logró ganar el Super Bowl con los Green Bay Packers.

Durante una conferencia de prensa, Aaron Rodgers fue cuestionado sobre su futuro, donde de forma contundente, declaró “Sí, es mi último año”. A lo largo de su carrera, consiguió cuatro veces ganar el MVP de la temporada.

El mariscal de campo, aseguró que tras la salida de Mike Tomlin de la franquicia, llegó a pensar que era momento de salir de los Pittsburgh Steelers, pero las cosas cambiaron con la llegada de McCarthy al equipo.

Pensé que probablemente eso era todo para mí en Pittsburgh. Pero cuando se tomó la decisión de contratar a Mike, comencé a abrir mi mente de nuevo a la idea de regresar

Aaron Rodgers puede ser candidato para ser nominado al Salón de la Fama, aunque para eso tiene que esperar cinco temporadas completas, tras su retiro de los emparrillados, por lo que será elegible hasta el 2032.

