Raiders buscan reconstruirse, pero enfrentan tensiones con su figura

Las Vegas Raiders viven una de las temporadas bajas más importantes de los últimos años. Después de un desastroso 2025 en el que terminaron con marca de 3-14, la organización comenzó una profunda reestructuración para intentar volver a competir en la NFL. Sin embargo, en medio de todos los movimientos y nuevas incorporaciones, surgió un problema inesperado: la situación contractual del cornerback Taron Johnson.

Te puede interesar: Leyenda de la NFL seguirá comandando a los Steelers

El defensivo, adquirido esta offseason mediante un intercambio con los Buffalo Bills, todavía no debuta oficialmente con los Raiders y ya se encuentra negociando nuevas condiciones económicas con la franquicia.

Regresa la NFL con la Temporada 2024 ¿Quién es favorito? | Ritual El Podcast

Johnson, de 29 años, estaría buscando mayores garantías salariales antes de integrarse completamente al equipo. Aunque tiene un acuerdo vigente por las próximas dos temporadas, el dinero pactado no sería totalmente garantizado, situación que mantiene detenidas las conversaciones. Mientras no exista un nuevo acuerdo, el defensivo se ha ausentado de los entrenamientos voluntarios organizados por el equipo.

Taron Johnson quiere seguridad

La llegada de Johnson fue considerada una pieza clave para reforzar una secundaria que sufrió enormemente durante la campaña pasada.

El exjugador de Buffalo ha demostrado ser uno de los esquineros más confiables de la liga, acumulando seis intercepciones y 48 pases defendidos a lo largo de su carrera en la NFL. Además, dejó una jugada histórica en postemporada con una intercepción regresada 101 yardas hasta las diagonales.

Los Raiders apostaron fuerte por él debido a los graves problemas defensivos que mostraron bajo el mando de Pete Carroll, donde los rivales lograron mover el balón por aire prácticamente sin resistencia. Ahora, la organización encabezada por Tom Brady deberá determinar cuánto está dispuesta a invertir para asegurar la permanencia de Johnson dentro del proyecto.

El tiempo comienza a jugar un papel importante porque el minicampamento obligatorio inicia el próximo 6 de junio y el equipo espera resolver la situación antes de esa fecha.

Fernando Mendoza lidera la nueva era

Más allá del tema Johnson, la gran ilusión de los Raiders rumbo a 2026 se llama Fernando Mendoza. El quarterback seleccionado con la primera selección global del Draft de la NFL 2026 ya comenzó a ganarse el respeto dentro de la organización gracias a su compromiso y mentalidad.

Incluso rechazó la posibilidad de ausentarse de las actividades organizadas del equipo para asistir a la Casa Blanca, asegurando que como novato necesita demostrar desde el primer día su compromiso con el equipo.

"No puedo faltar a los entrenamientos. Como novato, no creo que eso dé buena imagen", declaró Mendoza.

Además del joven mariscal, Las Vegas también sumó nombres importantes como Quay Walker, Nakobe Dean y Tyler Linderbaum, mientras Kirk Cousins aparece como mentor del quarterback novato.

Los Raiders abrirán la temporada 2026 el próximo 13 de septiembre frente a los Miami Dolphins en el Allegiant Stadium, con la esperanza de comenzar una nueva etapa mucho más competitiva.

Te puede interesar: NFL: Las estrellas que vendrán a México en el juego Vikings y 49’ers