Leyenda de la NFL seguirá comandando a los Steelers

Aaron Rodgers todavía tiene gasolina en el tanque y los Pittsburgh Steelers lo saben perfectamente. Este lunes, la franquicia acerera anunció la renovación del legendario quarterback por una temporada más, en un acuerdo estimado en 25 millones de dólares, una noticia que vuelve a colocar a Pittsburgh entre los equipos más llamativos rumbo a la próxima campaña de la NFL.

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A sus 42 años, Rodgers continúa escribiendo capítulos en una de las carreras más exitosas en la historia del futbol americano profesional. El veterano pasador disputará así su segunda temporada con los Steelers, equipo al que llegó en 2025 luego de convertirse en agente libre tras un complicado y deslucido paso por los New York Jets.

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Aaron Rodgers quiere seguir haciendo historia en la NFL

La experiencia y calidad del quarterback californiano siguen siendo argumentos suficientes para que Pittsburgh mantenga la confianza en él. Rodgers suma números impresionantes en sus 21 temporadas dentro de la NFL: 66 mil 274 yardas por pase, 527 touchdowns y cuatro premios MVP, estadísticas que lo colocan entre los mejores mariscales de campo de todos los tiempos.

En su primera campaña con los Steelers, el veterano demostró que todavía puede competir al más alto nivel. Durante la temporada 2025 lanzó para 3 mil 222 yardas, consiguió 24 pases de anotación y apenas sufrió siete intercepciones, cifras que reflejan la inteligencia y precisión que todavía conserva en el brazo.

Además, Rodgers asumió un rol clave dentro del vestidor al convertirse en capitán del equipo, aportando liderazgo y experiencia para una franquicia histórica que busca regresar al protagonismo en la NFL.

Pittsburgh mantiene la confianza

La renovación también deja claro que los Steelers consideran a Rodgers como la pieza ideal para mantener estabilidad en la ofensiva. Aunque la edad suele ser un tema inevitable, el quarterback continúa respondiendo dentro del terreno de juego y mantiene intacta su capacidad para leer defensivas y controlar los partidos.

La afición de Pittsburgh ahora sueña con que la experiencia del veterano pueda impulsar al equipo a pelear seriamente en la Conferencia Americana. Rodgers tendrá nuevamente la misión de liderar a los Steelers en una temporada donde las expectativas serán altas.

Con esta renovación, Pittsburgh apuesta por la experiencia, el liderazgo y la jerarquía de una auténtica leyenda viviente de la NFL.

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