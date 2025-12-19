¡Así luce! Los nuevos avances en las obras del Estadio Azteca de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así como se conoció que la Copa Mundial de la FIFA 2026 repartirá una fortuna nunca antes vista, recientemente también se dio a conocer cómo avanzan las obras en el viejo y conocido Estadio Azteca, el cual será denominado como Estadio Ciudad de México para dicho torneo por cuestiones de reglamento y patrocinio. Las imágenes ponen muy ansiosos a todos.

Mientras que Jalisco ya está listo para la Copa del Mundo , la CDMX se prepara para el máximo torneo de selecciones que se jugará en todo Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá). Justamente el viejo Estadio Azteca albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio de 2026 desde la 13:00 horas del Centro de México.

Así avanzan las obras en el Estadio Azteca para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sitio especializado EstadiosdeMéxico reveló en su cuenta de X (ex Twitter) cómo avanzan las obras en el Estadio Ciudad de México de cara al Mundial 2026. De acuerdo a su información, ya están colocando la plancha de arena en donde luego se pondrá el césped híbrido (mezcla de natural con un muy pequeño porcentaje de artificial para un mejor drenaje).

Por otro lado, se está poniendo a punto todo lo que tiene que ver con el sector para la prensa, la cual estará ubicada en la parte más alta del Estadio Azteca. De todos modos, se espera que haya una muy buena vista para aquellos periodistas autorizados en cubrir los partidos que se lleven a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Las obras en el Estadio Ciudad de México|X @MXEstadios

Otro de los detalles a tener en cuenta es que se está avanzando con rapidez en la colocación de butacas, ya casi completa en la parte alta, a excepción de las zonas VIP del campo de las gradas. Así, este mágico recinto que vio campeones a Pelé y a Diego Maradona se prepara para otra cita especial.

Los partidos que se jugarán en el Estadio Azteca en el Mundial 2026