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Abraham Ancer se retira del US Open por enfermedad

El mexicano, Abraham Ancer, estaba listo para participar en el US Open, pero a unos minutos del inicio del torneo, la organización hizo oficial el anuncio

abraham ancer se retira us open

Escrito por: Azteca Deportes

Malas noticias para el golf mexicano. Este jueves 16 de junio arrancó el US Open, el tercer Major del golf, y unos minutos antes de que diera inicio, la organización del torneo informó que Abraham Ancer se vio forzado a retirarse debido a una enfermedad.

"Abraham Ancer se ha retirado del US Open Championship 2022 este jueves 16 de junio debido a una enfermedad. Ancer, quien estaba completamente excento, será reemplazado en el campo por Patton Kizzire, profesional de 36 años de Tuscaloosa, Alabama", dicta el comunicado emitido por el certamen.

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El número 18 del mundo será sustituido por el estadounidense que se encuentra rankeado en la posición 129.

Originalmente, Ancer estaba programado para comenzar su participación en el Abierto de Estados Unidos a las 13:14 horas, tiempo de México, pero no podrá ser posible debido a este contratiempo.

Esta es la segunda ocasión en el año que el mexicano se ve obligado a abandonar un torneo. La primera ocasión fue el pasado mes de marzo en el Abierto de Texas, donde presentó problemas de espalda.

El tamaulipeco venía de conseguir tres top 10 en la presente temporada, el más reciente durante el PGA Championship, el segundo Major del año, que se llevó a cabo el pasado 22 de mayo en Tulsa, Oklahoma. Su mejor resultado fue el quinto lugar en el WGC-Dell Technologies Match Play que se jugó en Austin, Texas en marzo y un séptimo sitio en Mayakoba en noviembre pasado.

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Después de los recientes resultados, Abraham Ancer venía con la ilusión de superar su lugar 49 obtenido en 2019, la mejor posición que ha obtenido en el US Open, pero desafortunadamente tendrá que esperar un año más.

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