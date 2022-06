Jon Rahm da su postura sobre el LIV a unos días del US Open

El español Jon Rahm habló este martes en conferencia de prensa a dos días del inicio del US Open, el tercero de los cuatro Majors de golf del año, del que es campeón defensor, y entró en la polémica sobre la naciente LIV International Golf Series, la nueva liga impulsada con presupuesto de Arabia Saudí.

“Entiendo el aliciente que tiene el LIV, entiendo, para decirlo de forma amable, las razones por las que (muchos jugadores) lo eligieron. Para ser honesto, el formato no me atrae. Tres rondas sin cortes para mí no es golf. Quiero jugar contra los mejores del mundo con un formato que se usa desde hace cientos de años”.

Charl Schwartzel ganó el pasado fin de semana la mayor bolsa en la hsitoria del golf al ganar el primer torneo de la Superliga Saudí y el español desestimó la millonaria cifra de los premios.

“Sí, los premios son excelentes. ¿Mi estilo de vida cambiaría si tengo 400 millones? No, no cambiaría lo más mínimo. Podría retirarme ahora y tener una vida muy feliz sin volver a jugar al golf. Nunca jugué por dinero, juego por amor a este deporte y quiero competir contra los mejores”, agregó.

Finalmente, Jon Rahm habló sobre la presión que significa ser el campeón defensor del US Open, que se lelvará a cabo del 16 al 19 de junio en el Country Club de Brookline, Massachusetts.

“Es el US Open, tienes que hacerlo todo bien, ser fuerte mentalmente. No hay presión extra, quiero ganar de nuevo. Ya gané un Major, siento que me quité mucha presión. Disfruto más, sé que no tengo que hacer nada excepcional para ganar”.