Equipo GIGANTE DE EUROPA saca nueva playera en honor a Guillermo Ochoa

Este miércoles 14 de octubre del 2026, el conjunto del AC Ajaccio informó en sus redes sociales que este sábado 17 de octubre del 2026 estarán a la venta unas playeras edición especial de Guillermo Ochoa.

Desde el pasado lunes 12 de octubre del 2026, informaron que saldría una nueva playera en memoría de una figura que vistió los colores del club

"Porque nunca olvidaremos a los grandes jugadores que vistieron nuestros colores y porque aún en el otro lado del mundo, permanecerán por siempre en nuestros corazones...

Y porque sí, algo especial se está preparando para los seguidores de ACA... ¡En cantidad limitada!"

La noticia la dieron a conocer con un video con diferentes tomas de Ochoa haciendo grandes atajadas en su paso por el Ajaccio.

Las características de la playera edición especial de Ochoa

La playera edición especial en honor a Ochoa es de color amarillo con azul en las mangas, tiene unas cuantas lineas en blanco y detalles en rojo que hacen que destaque el diseño. Ochoa usó los colores dos veces con el club, durante los partidos de la Ligue 1: AS Saint-Etienne-ACA (26/11/2011) y ACA-Stade Brestois (18/02/2012).

No es una playera que todos puedan conseguir pues son de colección y solo saldrán 116 con los parches especiales. Las demás sin parche estarán a la venta en la tienda del estadio Dumè-Lucian.

Las playeras edición especial es única, son 116 en relación a sus 116 partidos que disputó con el equipo, cada una tiene su propio parche, el nombre del portero y la fecha del partido que disputó. Tendrán un valor de 135 euros en la tienda.

"¡Eso es, están aquí! Ya llegaron las jerseys "Ochoa", son preciosas y en edición muy limitada!

A partir del sábado, en los laterales del partido AC Aiacciu-AS Casinca, estas camisetas de colección, inspiradas en los colores que lleva Guillermo Ochoa en el legendario Club América (México), estarán disponibles a la venta (a un precio de 135€) en nuestra tienda. Ochoa usó estos colores dos veces con ACA, durante los partidos de la Ligue 1: AS Saint-Etienne-ACA (26/11/2011) y ACA-Stade Brestois (18/02/2012).

De 2011 a 2014, Guillermo Ochoa jugó 116 partidos con la ACA.

116 partidos = 116 camisetas de colección completadas y ofrecidas a la venta en los próximos días.

📅 ¡Cada camiseta es única y tiene su propio parche, con el nombre y fecha del partido!"