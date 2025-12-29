Estas son las actividades de Penta Zero Miedo mientras se recupera de su lesión

En el transcurso de las semanas anteriores, el entorno de Penta Zero Miedo era de cierto misterio. El luchador mexicano sufrió una lesión que lo alejó de los cuadriláteros, sin embargo al momento de confirmarse su baja de Guerra de Titanes, el ambiente se liberó un poco. Aunque tampoco se sabe el momento de la vuelta del nacido en Ecatepec, así se recupera y vive el proceso de rehabilitación.

¿Qué hace Penta Zero Miedo mientras se recupera de su lesión?

También en días pasados se hizo viral un LIVE que Penta hizo en su gimnasio en México. Allí se encontraba entrenando con ejercicios de rehabilitación, sin embargo puso a una banda mexicana a tocar en vivo. Dicha situación causó mucha conversación en redes, tal como el evento donde se le vio el fin de semana pasado.

Las cámaras no ignoraron las actividades que el mexicano realizó en otro deporte en los Estados Unidos. Y es que el Zero Miedo asistió al partido de NFL de San Francisco. Allí, el propio equipo le recibió en su estadio y tuvo contacto con lo que representa la institución, recordando que el luchador de WWE tiene una relación cercana con George Kittle… ala cerrada de los 49ers.

Bajo ese contexto, el mexicano disfruta de su tiempo de inhabilitación para competir, recordando que sí se hizo presente en Guerra de Titanes, pero con un ligero cameo al ayudar a Rey Fénix y a Rey Mysterio en el compromiso contra los Gringos Locos.

¿Cuándo regresará Penta Zero Miedo de su lesión?

Los altos mandos fueron muy cuidadosos con la información de la lesión de hombro del mexicano y no hay fecha oficial. Sin embargo, se indica que Penta ha trabajado y se ha cuidado muy bien para volver a la brevedad posible. Todo indica que la intervención quirúrgica se libró y por eso esperan que la vuelta del mexiquense se concrete rápidamente, mientras que disfruta de su proceso de recuperación en México y en compromisos como los del fin de semana pasado.