WWE: Legendario guitarrista compone el tema de entrada de Penta Zero Miedo

La WWE continúa fortaleciendo su vínculo con el mundo del rock y el metal, y esta vez lo ha hecho de la mano de Adam Jones, guitarrista de la influyente banda Tool, ganador del Grammy y aficionado confeso de la lucha libre y de Penta Zero Miedo.

El músico estadounidense ha sido el encargado de componer y grabar la nueva música de entrada de Penta Zero Miedo, uno de los luchadores mexicanos más en boga en la actualidad.

El debut de esta colaboración se produjo el pasado 5 de mayo, cuando Penta estrenó en televisión su nuevo tema titulado “The Fire Is Coming”.

Aunque la canción aún no ha sido lanzada de manera oficial, ya puede escucharse en las transmisiones de la WWE, que ahora forman parte del catálogo de streaming.

Penta Zero Miedo rompió la maldición

Penta Zero Miedo, lleva el lema “Zero Miedo” como estandarte desde sus días en la AAA. Y no es para menos: se atrevió a cargar con una máscara maldita, o al menos así era considerada por la creencia popular, ya que varios luchadores que usaron el nombre “Pentagón” antes que él acabaron en el olvido o enfrentaron desgracias fuera del ring.

Lejos de amedrentarse, este enmascarado mexicano se comprometió con su personaje y lo transformó en una figura de culto, ganándose el respeto tanto en el circuito independiente como en empresas internacionales.

Su llegada a la WWE ha sido una de las más celebradas en años recientes, y ahora cuenta con un tema de entrada a la altura de su leyenda.

WWE se rinde al metal con Triple H al mando

Esta no es la primera incursión reciente de WWE en el mundo del metal. En Wrestlemania, Living Colour tocó en vivo el clásico “Cult of Personality” para CM Punk, mientras que Kerry King, exguitarrista de Slayer, hizo lo propio con “Rise For The Night”, tema de entrada del campeón Damian Priest.

Estas decisiones no son accidentales. El actual director de contenido de WWE, Paul “Triple H” Levesque, ha sido un fan declarado del rock pesado desde su época como luchador, entrando al ring con temas de Motörhead. Su amistad con Lemmy Kilmister llegó al punto de hablar en su funeral.

Con la nueva era de la WWE transmitiéndose en streaming, y con figuras como Adam Jones aportando su talento, la mezcla entre lucha libre y rock está más viva que nunca, y Penta Zero Miedo se ha convertido en el nuevo estandarte de esta fusión explosiva.