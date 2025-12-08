Doctor da sorpresiva noticia alrededor de la lesión de Penta Cero Miedo; esto se sabe

Alrededor del público mexicano solo existieron lamentos al efectuarse la lesión de Penta Cero Miedo en las actividades del torneo para elegir al último rival de John Cena. Por ello, en los días siguientes se habló de una complicación de alta duración. Sin embargo, en horas recientes se propagó la información de que en estos momentos el hombro marchaba de maravilla, por lo que solamente faltaría el visto bueno de WWE para volver al ruedo. ¿Esto es verdad?

¿Penta Cero Miedo está listo para volver?

Las sensaciones alrededor del infortunio sobre el hombro izquierdo del mexicano eran bastante desalentadoras. Recién habían confirmado la vuelta de los Lucha Brothers y vino esa caída que le costó su final en el torneo para enfrentar a John. Pero ahora se propagó un mensaje que está confundiendo a muchos, pues según indica su doctor… podría volver a los rings en breve.

Al mediodía del domingo 7 de diciembre eso era lo que se indicaba, pues muchos medios entendieron las palabras del Dr. Odiseo como una vuelta inminente. Sin embargo, parece que se emocionaron en vano, pues aunque la recuperación marcha bien… no hay indicio de que el gladiador de Ecatepec regrese en próximas semanas.

Incluso, el propio doctor comentó en Instagram que él no había dicho que Penta regresaría pronto. Estas fueron sus palabras en Instagram: “No, yo aclaro que tiene muy buena evolución en tan poco tiempo y que va muy bien, pero no que tiene alta médica, eso lo determina WWE en cuanto vaya”.

❌️ Penta NO ha recibido el alta médica, pese a que algunos medios señalen eso.



Ha sido una mala interpretación de las palabras de su médico, el dóctor Odiseo, que igualmente ha aclarado en Instagram que está evolucionando muy bien.



Todos tenemos ganas de que Penta regrese,… pic.twitter.com/7GJg5l39Ep — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) December 7, 2025

¿Cuándo regresará Penta a los encordados?

Esa es la pregunta del millón, pues en un inicio se indicaba que la lesión del hombro izquierdo era bastante severa. Se dijo que requeriría cirugía, pero parece que el tratamiento y recuperación serán menos complicadas. Por ello, ante la incertidumbre y sabiendo que esa información no se comparte en WWE, muchos esperan que eso se aclare pronto. Aunque, la realidad es que no pareciera que el luchador vuelva para las actividades de Guerra de Titanes, donde se esperaba un duelo de alto impacto ante los Gringos Locos.