¡Ojo México! Corea del Sur APLASTA a equipo de CONCACAF antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Corea del Sur es uno de los tres rivales de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hoy demostró que puede aplastar a equipos de la CONCACAF. El conjunto coreano goleó 5-0 a Trinidad y Tobago en el South Field en Provo, Utah.

Corea del Sur dominó la posesión del balón desde los primeros minutos del juego amistoso, pero el acertijo de la defensa trinitaria fue resuelto hasta el minuto 40. Son Heung-min punteó el balón tras un centro raso de Kim Moon-Hwan y superó a Jabari Brice. El guardameta recibió el tiro directo a la cara, pero el balón acabó en el fondo de la red.

Tres minutos después, el jugador de LAFC aumentó la ventaja de Corea del Sur desde el manchón penal. Dante Sealy, jugador de los Colorado Rapids, cometió una falta dentro del área y Son definió con precisión para poner el marcador 2-0.

Los cambios llegaron 15 minutos después de iniciada la segunda parte y tuvieron impacto inmediato. Cho Gue-Sung marcó un doblete al 65’ y al 77’ mientras que Hwang Hee-chan hizo lo propio al 75’. El tercero fue un gran remate de cabeza para coronar un contragolpe. La cuarta anotación fue desde los 11 pasos. El quinto gol llegó cuando los caribeños no pudieron reventar un balón en el área chica y el delantero coreano solo tuvo que empujar el balón.

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¿Qué sigue para Corea del Sur antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Corea del Sur aún tiene un partido amistoso por disputar antes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto asiático enfrentará a otro rival de la CONCACAF, El Salvador, el próximo 3 de junio. La sede será la misma que contra Trinidad y Tobago en Provo, Utah. Después de eso viajarán a México para hacer su campamento para enfrentar la fase de grupos.