¡Golpe al orgullo! Toluca supera a Chivas con su nuevo título de Concachampions

El Toluca de Antonio Mohamed sigue cosechando títulos temporada tras temporada. Luego de lograr el bicampeonato de la Liga BBVA MX, apostaron todas las fichas hacia la Concacaf Champions Cup y lograron el objetivo. Los Diablos Rojos se quedaron con el título tras derrotar a Tigres en penales, luego del 1-1 en el tiempo suplementario. Con esta consagración, dejaron atrás a Chivas, uno de los equipos más grandes del futbol mexicano.

Toluca logró su tercer título en la historia respecto a Concachampions y, además de conseguir el boleto hacia el Mundial de Clubes 2029, logró superar a Chivas en el conteo global. Resulta que el cuadro rojiblanco registra solo dos títulos de Concacaf Champions Cup, el primero obtenido en 1962 ante Comunicaciones de Guatemala y el segundo en 2018 contra Toronto FC de la MLS.

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Así fue el partido entre Toluca y Tigres para ganar la tercera

Toluca se consagró campeón de la Concacaf tras vencer a Tigres en una final dramática en el Estadio Nemesio Díez. El partido terminó 1-1 después de los 120 minutos y se definió en penales, donde los Diablos Rojos se impusieron 6-5. Durante el tiempo regular, el gran protagonista fue Luis García, portero de Toluca, quien sostuvo a su equipo con atajadas clave, especialmente una doble intervención al minuto 79 ante Rômulo y André-Pierre Gignac.

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El encuentro se abrió recién en el alargue: Jorge Díaz puso el 1-0 para Toluca al minuto 104 tras una asistencia de Fernando Arce, pero Tigres reaccionó al 114’ con un cabezazo de Joaquim luego de un tiro libre ejecutado por Juan Brunetta. En la tanda, Luis García volvió a vestirse de héroe al detener el penal de Juan Purata, sellando el título para Toluca, su tercera Copa de Campeones de Concacaf.

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