¡Se desata la violencia! Acuchillan a aficionado del PSG en Milán

Aficionados de los equipos del AC Milan y del Paris Saint Germain (PSG) protagonizaron esta madrugada una pelea que acabó con un aficionado del combinado parisino gravemente herido tras ser acuchillado.

El enfrentamiento entre cerca de 50 aficionados tuvo lugar en la zona de Navigli y, según informaron los medios locales, el hombre herido, de 34 años, fue trasladado al Hospital Policlínico en estado grave con dos heridas en la pierna.

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Los hinchas del Milan, cubiertos y portando con bombas de humo y bengalas, se dirigieron sobre la medianoche en grupo hacia la zona en la que se encontraban los aficionados del PSG para provocar el enfrentamiento que se desató, según señalaron las mismas fuentes.

La Policía, que había identificado antes de la pelea a 73 hinchas del PSG que se encontraban en el centro de Milán, intentó frenar la pelea con cargas contra los aficionados franceses y algunos agentes italianos resultaron heridos.

Uno de los aficionados franceses que hirió a uno de los agentes fue detenido en el momento y se arriesga a recibir un Daspo, una medida italiana que consiste en la prohibición de acceso a eventos deportivos en territorio italiano.

El equipo del AC Milan condena los actos violentos de sus hinchas

El equipo de Milan condenó los enfrentamientos que tuvieron lugar esta madrugada, previo al duelo que sostendrán ante el PSG en la jornada 4 de la Champions League.

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"El AC Milan condena toda forma de violencia: para nosotros, el futbol es pasión, no odio. El deporte está hecho para unir, no para dividir", expresó el club 'rossonero' mediante un comunicado también escrito en francés.

El Milan recibe en el Estadio San Siro al PSG en un duelo trascendental para los italianos, que necesitan con urgencia la victoria si no quieren dejar prácticamente sentenciada su eliminación en la fase de grupos de la Champions League.