Hugo Sánchez señala a los culpables del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de 2022

Regresó uno de los programas más exitosos, ‘En Caliente’, con la presencia de Christian Martinoli, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Luis García, Luis Zague y David Medrano. Para el primer programa se tuvo como invitado especial a Hugo Sánchez que llegó con el objetivo de poder platicar y tener un gran debate.

En la discusión del programa tocaron varios temas importantes de la Selección Mexicana, Medrano decidió preguntarle a Hugo quiénes fueron los responsables del fracaso que tuvo México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, si los jugadores, directivos o el cuerpo técnico de Gerardo Martino.

Para Hugo Sánchez, quién debería ser el delantero de la Selección Mexicana | En Caliente

Te puede interesar: El equipo favorito de Hugo Sánchez para ser campeón del Apertura 2023

Hugo detalla el culpable del fracaso del Mundial de Qatar 2022

El pentapichichi mexicano detalló que lo ha mencionado varias veces y que los culpables fueron los que decidieron traer a un técnico que no es mexicano y detalló las razones por las que tuvieron que hacer un cambio.





“Yo lo estuve diciendo públicamente, no sé si lo escucharon o supieron, pero los que deciden traer a un técnico que no es mexicano. Yo he estado en contra siempre de eso.

El fracaso en Qatar 2022😱



"Los que deciden traer a un técnico mexicano, yo siempre he estado en contra de eso. Hacía falta un revulsivo", Hugo Sánchez#EnCaliente🔥



🔴EN VIVO: https://t.co/bVAHJwtiOl pic.twitter.com/g8QPITlxrC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 7, 2023

Antes de ir a Qatar, yo decía hay que destituirlo, porque hace falta un revulsivo y ese revulsivo no está porque el equipo va para abajo, no tiene motivación, no tiene confianza, el estilo, no hay estilo. No se le notaba que iba a ver algo y si los que tienen que tomar la decisión no lo hacen y están esperando a finiquitar un contrato…”

Te puede interesar: Hugo Sánchez revela las presiones que vivió como DT de la Selección Mexicana