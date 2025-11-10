Adalberto Carrasquilla vs Kevin Mier: cuál de los dos tiene un mejor sueldo y vale más en el mercado.

Pumas UNAM logró una remontada histórica contra Cruz Azul, lo cual le permitió meterse en el Play-In de manera agónica y le genera ilusión con la posibilidad de ingresar a la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, otra cosa que se hizo tendencia en todo México fue la infracción de Adalberto Carrasquilla a Kevin Mier. Aquí, la comparación de sus salarios y precios.

La durísima infracción de Adalberto Carrasquilla a Kevin Mier para muchos fue meritoria de tarjeta roja, de expulsión y hasta ‘de cárcel’. Si bien es cierto que no lo llega a impactar con toda la suela de su pie, la dureza con la que se tiró provocó una lesión gravísima en su colega de profesión, que debió retirarse del campo de juego.

Viendo la repetición de la entrada de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier, es INCREÍBLE que el árbitro Fernando Hernández no la haya juzgado con tarjeta roja.



Ahora le harán estudios al arquero colombiano para descartar una lesión seria y el club celeste analizará medidas.

La diferencia de sueldo entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier

De acuerdo a los datos de Salary Sport, plataforma especializada en los salarios de los futbolistas, Kevin Mier gana muchísimo más que Adalberto Carrasquilla. El pivote de Pumas UNAM tiene un sueldo de poco más de 570 mil euros (poco más de 12 millones de pesos mexicanos). En tanto, el portero recibe más de 1 millón de euros (más de 21,000,000 MXN).

¿Quién es más caro, Adalberto Carrasquilla o Kevin Mier?

El mediocentro nacido en Panamá tiene un valor de mercado de 3,5 millones de euros (74 millones de pesos mexicanos), según los datos que brinda Transfermarkt. En tanto, el portero colombiano está valorado con un precio de 7,5 millones de euros (159 millones de pesos mexicanos).



¿Qué lesión le provocó Carrasquilla a Mier?

Según la información de Cruz Azul, Kevin Mier sufrió una fractura en su tibia derecha, por lo que estaría más de 3 meses sin jugar al futbol con La Máquina. Por este motivo, se prevé que la institución cementera pida la inhabilitación de oficio para el volante panameño de 26 años,

Ante esta lesión que le propinó Carrasquilla a Mier, todo indica que Cruz Azul pedirá la inhabilitación para el jugador de Pumas por el tiempo que lleve la recuperación del portero colombiano. Esto está previsto en el Artículo 85 del reglamento de la Liga MX, bajo el título “Procedimiento de Inhabilitación por Lesión Durante el Desarrollo del Partido”.

