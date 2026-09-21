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¿Adalberto Carrasquilla no jugará contra Cruz Azul? Esto dice el reglamento

El parón por la Fecha FIFA recién comienza y los Pumas ya están preocupados por lo que sucederá con Adalberto Carrasquilla. Esto se sabe de su suspensión.

adalberto-carrasquilla-no-jugara-contra-cruz-azul-suspension
|Crédito: Instagram/@adalbertocarrasquilla18

Escrito por: Pablo García - Marktube

El mundo entero vivirá una experiencia distinta de lo que se había acostumbrado, pues el parón de septiembre implica lo que sería la Fecha FIFA de este mes y el de octubre. Por ello, muchos de los aficionados de Pumas están al pendiente de la suspensión hacia Adalberto Carrasquilla. El panameño vio la roja en el duelo de los auriazules ante Atlas, situación que puso de nervios a su gente… pensando que podría no jugar ante Cruz Azul.

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¿Adalberto Carrasquilla jugará contra Cruz Azul?

Aunque las opiniones están divididas sobre la mala ejecución de la sanción hacia el centroamericano en dicha jugada, la realidad es que es un hecho su suspensión. A falta de confirmación, la sanción sería de un juego, por lo que hay dudas de lo que ocurrirá… sabiendo que Adalberto Carrasquilla está citado con su selección. 

La Jornada 10 de la Liga BBVA MX se jugará mientras sigue en disputa la Fecha FIFA, encuentro donde los Pumas enfrentarán al San Luis. Por ello, el reglamento le haría cumplir allí su partido de suspensión al mediocampista. Aunque él esté citado con su equipo nacional, la liga toma en cuenta el partido de la décima fecha para cumplir con la sanción de la tarjeta roja.

Por ello, lo cual era una preocupación grande, Adalberto Carrasquilla estaría disponible para la Fecha 11 (luce muy complicado que le den dos juegos de suspensión) cuando los del Pedregal reciban a Cruz Azul. Dicha situación no es menor, tomando en cuenta que el equipo de Esteban Solari requiere de sus mejores hombres para tratar de meterse a los puestos de liguilla en las próximas actividades de la liga.

@marca_play ¡INJUSTA EXPULSIÓN! 🟥❌ Adalberto Carrasquilla 🇵🇦 en el Atlas vs Pumas! 🟥❌️🇲🇽 📝 Consideraciones: ➖️ NO hay fuerza excesiva. ➖️ NO hay contacto pleno. ➖️ Carrasquilla hace todo por restar fuerza. 🟨 Era Tarjeta Amarilla. 🖥 El VAR debió intervenir. #MarcaPlay ♬ Ultima hora - Nevoa Beats

¿Qué tan importante es Adalberto Carrasquilla para Esteban Solari?

Aunque en general se entiende que el equipo vive momentos complicados, Adalberto Carrasquilla no causa el impacto que mostró en su llegada al futbol mexicano. Aunque en la Leagues Cup fue titular, el Apertura 2026 lo tiene con poca actividad en las fechas recientes. Las primeras dos jornadas no estuvo disponible y en las fechas 7, 8 y 9… acumula 17, 30 y 29 minutos respectivamente.

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