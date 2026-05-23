¡Adiós leyendas! Real Madrid despide a dos de sus jugadores estrellas tras un año de PESADILLA

Este sábado 23 de mayo, el Real Madrid concluyó su participación en la temporada 2025-2026 de LaLiga con una victoria de 4-2 frente al Athletic Club. Más allá del resultado, la jornada destacó por la despedida oficial de los defensas Dani Carvajal y David Alaba, quienes no continuarán en la institución para la próxima campaña.

El encuentro representó la culminación de un año deportivo atípico y complejo para el conjunto madrileño. El club finalizó la temporada sin títulos y experimentó inestabilidad en la dirección técnica, terminando el ciclo bajo el mando de Álvaro Arbeloa tras la salida de Xavi Alonso a media temporada.

Durante el partido, el estratega decidió sustituir a Carvajal y Alaba, permitiendo que ambos jugadores recibieran una ovación del público en reconocimiento a su trayectoria. El momento fue acompañado por un pasillo de honor formado por sus compañeros de equipo, marcando el cierre definitivo de su etapa en el club.

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El legado de Dani Carvaja con el Real Madrid

La salida de Dani Carvajal representa la despedida de uno de los referentes contemporáneos de la institución. Como canterano formado en las categorías inferiores, el lateral derecho disputó 13 temporadas con el primer equipo, consolidándose como uno de los futbolistas más laureados en su posición a nivel mundial.

Durante su etapa como jugador blanco, Carvajal acumuló 26 títulos oficiales:



6 UEFA Champions League

UEFA Champions League 5 Mundiales de Clubes

Mundiales de Clubes 5 Supercopas de Europa

Supercopas de Europa 4 Ligas de España

Ligas de España 4 Supercopas de España

Supercopas de España 2 Copas del Rey

Además de su constancia defensiva y un registro superior a las 70 asistencias a lo largo de su carrera, su aportación incluye anotaciones en instancias definitivas. Destaca particularmente el gol de cabeza en la final de la UEFA Champions League disputada en el estadio de Wembley ante el Borussia Dortmund en el 2024.

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El paso de David Alaba: jerarquía, lesiones y una imagen icónica

Por su parte, el ciclo de David Alaba en el Real Madrid estuvo fuertemente marcado por las múltiples lesiones, una situación que condiciono su regularidad y limitó su presencia en el terreno de juego durante sus últimas temporadas. A pesar de los constantes obstáculos físicos, su calidad y liderazgo en la línea defensiva fueron incuestionables desde su llegada en el verano de 2021.

Durante su etapa en la capital española, el defensor austriaco logró conformar un destacado palmarés como madridista:



2 UEFA Champions League

UEFA Champions League 2 Ligas de España

Ligas de España 1 Copa del Rey

Copa del Rey 2 Supercopas de España

Supercopas de España 1 Supercopa de Europa

Supercopa de Europa 1 Mundial de Clubes

Más allá de los números y los campeonatos obtenidos, el nombre de David Alaba quedará inmortalizado en la memoria de la afición blanca por una de las imágenes más pasionales de los últimos años: su eufórico festejo levantando una silla en todo lo alto dentro del Estadio Santiago Bernabéu, tras la histórica remontada frente al Paris Saint-Germain.

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