CONFIRMADO: ¡Adiós al verde! El partido EXACTO donde México jugará de NEGRO en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El pasado viernes 22 de mayo, la Selección Mexicana estrenó en cancha su nueva indumentaria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, donde regresan a usar un uniforme negro, teniendo tres uniformes registrados ante la FIFA.

El periodista mexicano David Medrano expuso en plena transmisión a nivel nacional, en la victoria de México 2-0 sobre Ghana desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, que la Selección Mexicana tiene programado el uso de este uniforme en el tercer partido, contra República Checa en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo 24 de junio de 2026, en el último partido de la fase de grupos de la próxima justa mundialista.

La última vez que México usó un jersey negro en una justa mundialista, fue en la Copa Mundial de la FIFA 2010, donde su segunda indumentaria fue muy similar a la actual, con un relieve simulando plumas; jersey que fue uno de los más vendidos para la marca alemana en su historia. Ahora, México regresará de nuevo a usar un uniforme negro con su gente 16 años después.

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En la Copa del Mundo de México 1970, Inglaterra se convirtió en la primera selección en utilizar tres uniformes diferentes en una misma edición. A lo largo del torneo, el equipo vistió su tradicional camiseta blanca ante Rumania y Alemania Federal, utilizó el color rojo contra Brasil y presentó una indumentaria celeste para enfrentar a Checoslovaquia en la fase de grupos.

Durante el Mundial de Argentina 1978, la selección de Francia también jugó con tres camisetas distintas por motivos logísticos. Tras usar la indumentaria azul contra Italia y la blanca frente a Argentina, el equipo enfrentó un problema de utilería previo a su tercer partido contra Hungría. Al presentarse ambas escuadras con uniformes blancos, Francia utilizó las camisetas a rayas verdes y blancas del club local Atlético Kimberley para poder disputar el encuentro.

En Brasil 2014, España disputó sus tres partidos con indumentarias de distinto color para cumplir con los reglamentos de contraste de la FIFA establecidos para las transmisiones televisivas. La selección española salió al campo con uniforme blanco en su primer partido ante Países Bajos, vistió de rojo contra Chile y cerró su participación utilizando una playera negra con detalles en tono neón frente a la selección de Australia.

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