Adri Arnaus se pone al frente en Islas Canarias

Adri Arnaus continuó con su brillante racha en Golf Costa Adeje con un segundo 64 consecutivo para llegar a 14 bajo par y situarse como líder a mitad de camino en el Islas Canarias Championship 2021.

El español tuvo marca de 66-66 durante el fin de semana en el Tenerife Open de la semana pasada en el mismo trazado y había hablado de lo cómodo que se sentía en la mayor parte de las Islas Canarias.

Ciertamente, se sintió como en casa en la segunda ronda de esta semana, haciendo birdie en seis de sus últimos siete hoyos para pasar a 14 bajo par y liderar el camino del sudafricano Garrick Higgo, quien levantó el trofeo en la vecina Gran Canaria hace quince días.

"Siempre Seve!"



The first tee at the #CanaryIslandsChampionship today 👏 pic.twitter.com/Vkwbgf7MiL — The European Tour (@EuropeanTour) May 7, 2021

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El trío escocés conformado por Calum Hill, Richie Ramsay y Connor Syme terminaron en 12 menos junto al italiano Francesco Laporta.

Arnaus tuvo tres subcampeonatos en su primera temporada del European Tour en 2019, incluido uno en España en el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters organizado por la Fundación Sergio García, mientras que también tuvo un top-5 en el Mutuactivos Open de España.

Un top-10 la semana pasada representó su mejor resultado hasta ahora en la Carrera a Dubai 2021 y Arnaus está volando una vez más en su tierra natal mientras busca su primera victoria en el European Tour.

“Después de seis días de jugar este campo de golf, sabes qué lugares son mejores que otros. Aunque jugué realmente sólido, cuando no lo tienes todo, simplemente Tienes que ser inteligente y colocarlo en los lugares correctos, darte algunas oportunidades. Eso es lo que hicimos hoy”, manifestó.

Round two ✅@AdriArnaus will take a one shot lead in to the weekend. #CanaryIslandsChampionship — The European Tour (@EuropeanTour) May 7, 2021

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Un éxito español sería particularmente conmovedor esta semana, ya que el 7 de mayo marcó el décimo aniversario de la muerte del gran Seve Ballesteros, y su retrato se colocó en el primer tee este viernes.

"Creo que puedo hablar por la mayoría de los jugadores españoles, todos nos hemos convertido en soñadores tratando de seguir lo que hizo Seve", agregó Arnaus. “Siempre que éramos jóvenes, jugábamos por el área de las virutas tratando de convertirnos en el mago que era”.

