Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

St. Andrews brinda increíble homenaje a Severiano Ballesteros

El Royal and Ancient Club de St. Andrews rindió un espectacular tributo al tres veces campeón del Abierto Británico, Severiano Ballesteros.

St. Andrews rindió tributo a Seve Ballesteros en el décimo aniversario de su muerte.

Escrito por: Azteca Deportes

Este viernes se cumplió una década del fallecimiento de Severiano Ballesteros, uno de los golfistas más talentosos de la historia y considerado el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Los homenajes han sido largos y continuos a lo largo de la semana, pero sin duda uno de los más impresionantes fue el que se vio en el Old Course de St. Andrews.

En las redes sociales del Abierto Británico de golf se mostró un video en el que se ve la playa que está a un costado del club ubicado en la costa este de Escocia y uno de los paisajes principales de dicho recinto.

Te puede interesar: R&A prepara homenaje para Severiano Ballesteros EN-US

Varios artistas dibujaron sobre la arena la figura de Severiano Ballesteros acompañada de la frase “10 años después”. El escenario para esta bellísima postal no fue casualidad, pues la playa es una de las zonas más cercanas al hoyo 18. Lugar, donde el español consiguió The Open en 1984, la que es considerada su victoria más icónica de toda su carrera.

El 7 de mayo de 2011, un día gris y lluvioso, Seve falleció en su casa de su pueblo natal, Pedreña (Cantabria), y dejó un vacío en este deporte que le sigue recordando diez años después de su adiós.

Cerca de su Pedreña, en la playa de Somo, empezó Seve con diez años a pegar sus primeros golpes con un hierro 3, que le había hecho su hermano Baldomero, al tiempo que hacía de caddie en el club de la localidad. Lo demás es historia.

El golfista cántabro, que murió con 54 años a causa de un tumor cerebral siendo uno de los más laureados de la historia, tuvo tiempo de ganar cinco Majors (tres abiertos británicos y dos Masters de Augusta), así como otras tantas Ryder Cup y campeonatos del mundo de match play.

Te puede interesar: Gaby López escala al cuarto lugar en Tailandia

Sin embargo, más allá de los títulos, Ballesteros se fue con el reconocimiento de los aficionados del golf mundial, sobre todo en Gran Bretaña, donde era todo un ídolo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP