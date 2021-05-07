St. Andrews brinda increíble homenaje a Severiano Ballesteros

Este viernes se cumplió una década del fallecimiento de Severiano Ballesteros, uno de los golfistas más talentosos de la historia y considerado el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Los homenajes han sido largos y continuos a lo largo de la semana, pero sin duda uno de los más impresionantes fue el que se vio en el Old Course de St. Andrews.

En las redes sociales del Abierto Británico de golf se mostró un video en el que se ve la playa que está a un costado del club ubicado en la costa este de Escocia y uno de los paisajes principales de dicho recinto.

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Varios artistas dibujaron sobre la arena la figura de Severiano Ballesteros acompañada de la frase “10 años después”. El escenario para esta bellísima postal no fue casualidad, pues la playa es una de las zonas más cercanas al hoyo 18. Lugar, donde el español consiguió The Open en 1984, la que es considerada su victoria más icónica de toda su carrera.

In view of the 18th hole at the Old Course, where he claimed his most iconic victory, we paid tribute to @SeveBallesteros at St Andrews West Sands. pic.twitter.com/pX1i1Fqc0G — The Open (@TheOpen) May 7, 2021

El 7 de mayo de 2011, un día gris y lluvioso, Seve falleció en su casa de su pueblo natal, Pedreña (Cantabria), y dejó un vacío en este deporte que le sigue recordando diez años después de su adiós.

Cerca de su Pedreña, en la playa de Somo, empezó Seve con diez años a pegar sus primeros golpes con un hierro 3, que le había hecho su hermano Baldomero, al tiempo que hacía de caddie en el club de la localidad. Lo demás es historia.

El golfista cántabro, que murió con 54 años a causa de un tumor cerebral siendo uno de los más laureados de la historia, tuvo tiempo de ganar cinco Majors (tres abiertos británicos y dos Masters de Augusta), así como otras tantas Ryder Cup y campeonatos del mundo de match play.

🔊SOUND ON🔊@seveballesteros talks through that famous putt and celebration at The Home of Golf ⛳️



Listen to our new original documentary podcast, The Story of 1984, here 👉 https://t.co/RX6dziZjBE pic.twitter.com/B9PcdJGoQi — The Open (@TheOpen) May 6, 2021

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Sin embargo, más allá de los títulos, Ballesteros se fue con el reconocimiento de los aficionados del golf mundial, sobre todo en Gran Bretaña, donde era todo un ídolo.

