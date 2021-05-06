R&A prepara homenaje para Severiano Ballesteros

La figura de Severiano Ballesteros, de cuya muerte se cumplirán diez años el próximo 7 de mayo, será homenajeada por el Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews con varias actividades que incluyen la producción de un documental sobre su vida, la publicación de un libro de fotos y una exposición.

La iniciativa para recordar a Ballesteros, fallecido a los 54 años a consecuencia de un tumor cerebral, engloba la elaboración de un documental que se estrenará el próximo otoño sobre la vida del golfista cántabro, que incluirá aportaciones de su familia y otros deportistas como José María Olazábal, Nick Faldo, Gary Player o Colin Montgomerie.

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Una recopilación de fotografías de su carrera y una exposición en el museo británico del golf de St. Andrews que se podrá visitar durante 18 meses desde finales de este año son otras de las iniciativas con las que se rendirá homenaje al ganador del Abierto Británico, el Masters de Augusta, la Ryder Cup y el Campeonato del Mundo Match Play, entre otros.

Según informaron los organizadores, parte de los ingresos de estos homenajes se donarán a la Fundación Seve Ballesteros en apoyo al trabajo que realiza para acercar a los jóvenes al golf y para la investigación científica sobre el tratamiento del cáncer cerebral.

Honouring a legend.



Over the coming months we will celebrate the life and career of Seve with a trio of special tributes to mark the 10th anniversary of his passing, which falls on Friday 7 May 🇪🇸



Read all about the tributes here 👉 https://t.co/hovurkJFAH — The Open (@TheOpen) May 5, 2021

El director ejecutivo de St. Andrews, Martin Slumbers, consideró que Severiano Ballesteros es uno de los golfistas más grandes de todos los tiempos y protagonizó momentos inolvidables en el campo escocés, mientras su hijo, Javier Ballesteros, destacó el vínculo especial de su padre con este.

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"Mi padre consideraba que su momento de victoria en St. Andrews era la culminación de una carrera deportiva muy especial llena de triunfos en el circuito, victorias en los grandes campeonatos y triunfos en la Ryder Cup, lo que hace que sea muy apropiado que hayamos podido trabajar con la R&A en estos homenajes especiales", señaló.

