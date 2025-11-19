De ensueños: este es el camionetón de Nicolás Larcamón, el entrenador de Cruz Azul

Cruz Azul es uno de los equipos de la Liga BBVA MX que mejor paga a sus jugadores y también a sus entrenadores. Nicolás Larcamón llegó para este Apertura 2025 desde Necaxa y, si bien no se reveló cuál es su salario oficial en La Máquina, reportes indican que el director técnico ganaba 1,5 millones de dólares anuales en Aguascalientes. Este salario le permitió al timonel argentino brindarse ciertos lujos, como conducir una camioneta de lujo.

La camioneta de lujo que posee Nicolás Larcamón en Cruz Azul

En diversas ocasiones, se pudo observar a Larcamón conduciendo una Land Rover Range Rover Velar por las inmediaciones de La Noria. Este SUV de la marca británica está valuado en 1,6 millones de pesos, de acuerdo a la página oficial del fabricante. Se destaca por ser un carro de lujo y que pocas personas pueden darse el gusto de conducir en México.

@ElChemin1 / X - Captura de pantalla Nicolás Larcamón y su camioneta

Las características más sobresalientes de la camioneta de Nicolás Larcamón

El Land Rover Range Rover Velar es un SUV de lujo que destaca por su diseño minimalista y elegante, sus avanzadas opciones de motorización (incluyendo híbridos ligeros y enchufables) y su interior tecnológicamente sofisticado. Por ejemplo, en el exterior destaca por tener faros LED y, opcionalmente, un techo panorámico corredizo.

Banderazo 🙌 esto se gana desde hoy!! 🚂🇫🇮 Este día habrá entrenamiento con invitados de Lujo!! LA Sangre Azul N.A. estará presente y será un carnaval ESPECTACULAR 🩵❤️ pic.twitter.com/tnMmkluD8r — El CHEMIN (@ElChemin1) October 17, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Mientras que, por otro lado, el habitáculo ha sido rediseñado para ser más minimalista, con la mayoría de las funciones controladas a través de una pantalla táctil curva central de 11.4 pulgadas. Los materiales de alta calidad y la atención al detalle son primordiales, incluyendo opciones de tapicería de cuero extendido y sistemas de audio premium Meridian.

En cuanto a motorización, sus opciones de gasolina pueden tener entre 250 y 395 caballos de fuerza. La versión más económica puede alcanzar los 274 km/h de velocidad máxima y cada una de las versiones cuentan con tracción total (AWD) y transmisión automática de ocho velocidades.