Santiago Gimenez tiene autos que cualquier joven de su edad quisiera: las FOTOS

Santiago Gimenez lleva varios años jugando en Europa y esto le ha permitido darse una vida de lujos que suele presumir en sus redes sociales. Gracias a millonarios contratos con Feyenoord y AC Milan , además de otros patrocinios, el delantero mexicano vive de manera extravagante en Italia donde una de sus mayores pasiones son los carros. En total, el ‘Bebote’ posee tres vehículos en su cochera.

Los tres carros que maneja Santiago Gimenez: potencia y lujo

Durante su estadía en Feyenoord, el hijo del ‘Chaco’ Gimenez fue visto conduciendo un BMW X5 xDrive40i M Sport, una imponente SUV de la marca alemana, por las calles de Rotterdam. Distintos reportes indican que, al momento de su fichaje, el equipo de Países Bajos le había prometido a Santi un auto de dicha marca. En la actualidad, el ‘Bebote’ ya tendría fecha de salida en Milan y hay preocupación.

Cars guide BMW X5 xDrive40i M Sport (imagen de caracter ilustrativo)

Otro vehículo de alta gama que posee Santi Gimenez en su cochera es un sorprendente Jeep Wrangler Unlimited. Esta camioneta es conocida por su tracción 4x4 y ser uno de los reyes en caminos difíciles donde se requiera un todoterreno. Con 285 CV bajo del cofre, esta Jeep es capaz de alcanzar una velocidad punta de 180 kilómetros por hora.

Finalmente, la colección de Gimenez se cierra con un modesto carro de la marca Volkswagen. En redes sociales, se filtró que para su cumpleaños número 21, un joven Santi se dio uno de sus primeros gustos cuando aún jugaba para Cruz Azul y se compró un ‘Vocho’ (Volkswagen Sedán) de 1970. Este coche es un clásico de la marca alemana y muy querido en México.

Canva Volkswagen Sedán 1970 (imagen de caracter ilustrativo)

Los increíbles precios de los coches que posee Santiago Gimenez en su cochera

BMW X5 xDrive40i M Sport: el carro más valioso en la pequeña colección del ‘Bebote’. Tiene un precio que ronda unos $1,680,000 pesos mexicanos en la actualidad teniendo en cuenta su versión más económica. La versión ‘30 años’ tiene un precio de $1,789,900 pesos, por ejemplo.

el carro más valioso en la pequeña colección del ‘Bebote’. Tiene un precio que ronda unos $1,680,000 pesos mexicanos en la actualidad teniendo en cuenta su versión más económica. La versión ‘30 años’ tiene un precio de $1,789,900 pesos, por ejemplo. Jeep Wrangler Unlimited: otro coche de lujo para Gimenez, pues esta camioneta de la marca Jeep tiene un precio de $1,180,000 pesos mexicanos aproximadamente en su versión Willys (más económica). Mientras que la versión Rubicon (más cara) tiene un valor aproximado de $1,545,000 pesos.

otro coche de lujo para Gimenez, pues esta camioneta de la marca Jeep tiene un precio de $1,180,000 pesos mexicanos aproximadamente en su versión Willys (más económica). Mientras que la versión Rubicon (más cara) tiene un valor aproximado de $1,545,000 pesos. Volkswagen Sedán (1970): el ‘Vocho’ tiene precios volátiles en el mercado. Al tratarse de un clásico, se puede encontrar una gran variación en los precios. Las versiones más básicas se pueden encontrar por $65,000 pesos mexicanos en el mercado de usados, mientras que versiones restauradas o en excelente estado oscilan los $150,000-$220,000 pesos.

Qué coche conduce Santiago Gimenez en Italia

Hasta la fecha, no hay información oficial si Santi Gimenez adquirió un nuevo vehículo tras su llegada a Italia. Algunos reportes indican que el AC Milan le ha ofrecido un BMW X7 M50i, pero no se ha visto al ‘Bebote’ conduciendo este coche de momento.