Julissa Iriarte; madre y umpire de la Liga Mexicana de Béisbol

Este miércoles Julissa Iriarte puso su nombre en la historia del deporte mexicano, al convertirse en la segunda mujer en ser umpire en un juego de la Liga Mexicana de Béisbol en el partido entre Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco.

Iriarte cumplió uno de sus sueños más grandes como profesional, sin embargo, todo el esfuerzo que ha hecho ha sido para enorgullecer a su pequeña hija y es un logro que le dedica a ella a pesar de la distancia.

“Sí, el sacrificio más grande que he hecho es dejar a mi familia como más que nada mi hija entonces que mi debut lleguen estos días es algo muy satisfactorio, muy grande porque a ella si de lejos pero conmigo están siempre en mi corazón, en mi mente y estos juegos van dedicado para ella” expresó la umpire mexicana.

Altas expectativas para la temporada 2023 en la LMB

Te puede interesar: El Águila de Veracruz se traslada al ‘Nido verde’ para enfrentar a Pericos de Puebla

Julissa pone en alto el nombre de la mujer en el deporte

La sinaloense de 25 años no pudo aguantar la emoción cuando le avisaron que iba a debutar en la Liga Mexicana de Béisbol en la serie entre Leones de Yucatán y Olmecas de Tabasco del 9 al 11 de Mayo.

“Sinceramente no me lo esperaba. Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando acá en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía. Les tuve que dar el celular a mis compañeros para que lo detuvieran, no podía sostenerlo, no podía hablar” aseguró Iriarte.

Julissa quiere inspirar a otras mujeres a lograr su sueño en el deporte, como madre sabe que es difícil hacer las dos cosas a la vez pero la clave del éxito es nunca abandonar tus sueños.

“Los límites los pones tú nada más, nunca digas no puedo o sea siempre tu mente abierta a lo que pueda pasar o lo que pueda venir, las mujeres ahorita están dando el plus y creo que se está dejando ver todo eso” agregó.

Madre e hija

La umpire mexicana sabe lo importante que es una madre para sus hijos, por eso para ella su mamá es su amuleto de buena suerte para que cada vez que entré al diamante encuentre una motivación y palabras de aliento.

“Siempre me encomiendo a Dios y también le marque a mi mamá, ella busca las palabras para que yo me sienta segura de mi trabajo, mi amuleto es mi mamá, siempre busca las palabras correctas para que yo confíe en mí y estoy completamente segura del trabajo que puedo dar y puedo hacer” puntualizó Iriarte.

Te puede interesar: Ya van cuatro managers despedidos en Liga Mexicana de Beisbol