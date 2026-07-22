Afición reúne firmas para que Argentina deje de participar en los Mundiales: todo lo que se sabe

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que España derrotó 1-0 a Argentina para conquistar el título, no solo dejó emociones dentro del campo. En las horas posteriores al encuentro comenzó a viralizarse una campaña que pide expulsar a la Albiceleste de futuras ediciones del torneo y que asegura haber reunido millones de firmas en internet.

La iniciativa circuló rápidamente en redes sociales y fue compartida por numerosas páginas deportivas. Sin embargo, también despertó una pregunta entre los aficionados: ¿esa petición realmente puede provocar que la FIFA excluya a Argentina de los próximos Mundiales?

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¿Qué es la campaña para expulsar a Argentina?

La petición se encuentra alojada en el sitio ArgentinaOut.com, una página creada por aficionados que sostiene que la selección argentina recibió supuestos beneficios arbitrales durante el Mundial y que, por ello, debería ser apartada de futuras competiciones.

El portal afirma haber reunido millones de adhesiones y permite compartir la campaña en redes sociales para seguir aumentando el número de firmas. Además, incluye encuestas sobre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otros contenidos relacionados con el torneo.

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¿La petición puede sacar a Argentina de los Mundiales? La respuesta es no. Aunque la campaña se haya vuelto viral, no tiene ningún efecto legal ni deportivo sobre la FIFA. El propio sitio aclara en varias de sus secciones que no está afiliado a la FIFA, a ninguna federación nacional, a los organizadores del torneo ni a los futbolistas mencionados.

Además, la propia plataforma explica que firmar la petición no garantiza que Argentina sea investigada, sancionada o excluida de una Copa del Mundo, ya que únicamente representa la opinión de quienes apoyan la campaña.

¿Puede la FIFA expulsar a una selección por una petición?

No existe un reglamento de la FIFA que contemple la expulsión de una selección nacional únicamente por la cantidad de firmas reunidas en una campaña en internet. Las sanciones disciplinarias del organismo se producen únicamente mediante procedimientos oficiales, investigaciones y resoluciones de sus comisiones correspondientes, por lo que una petición de aficionados no obliga a la FIFA a actuar ni modifica la participación de un país en futuras competencias.

Por ese motivo, aunque la campaña haya alcanzado una enorme repercusión en redes sociales tras la final entre España y Argentina, se trata de una iniciativa independiente sin validez oficial y, hasta el momento, no existe ningún anuncio de la FIFA relacionado con una eventual sanción a la Albiceleste