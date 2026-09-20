¡Explotan con Milito! Aficionados de Chivas piden la salida del DT tras empatar 2-2 en el Clásico Nacional ante el América

Tras el Clásico Nacional, los aficioandos de Chivas explotaron contra Gabriel Milito luego de terminar empatando 2-2 ante el América tras ir ganando 2-0.

La afición le hizo conocer a su equipo el enojo a través de las redes sociales, pues aseguran que se equivocó en el planteamiento del segundo tiempo, que es responsabilidad del entrenador por los cambios, la forma de encarar el segundo tiempo y terminar con el empate.

Milito tiene que irse. No se puede defender un 2-0. Un 5-0 tal vez, pero no un 2-0. Es de sentido común. — Trix (@TrixTrusts) September 20, 2026

Que desastre es la defensa de @chivas, este tipo de errores se han visto todo el maldito torneo con la diferencia de que ahora el

equipo rival ahora si capitalizó... en menos de 5 minutos el Amierdica ha exhibido a una @chivas que ha tenido mucha suerte en este torneo... 😡😡😡😡 — Miguel Ángel (@miguelangelcr83) September 20, 2026

fuera milito, prefiero que vuelva cadena a que milito siga dirigiendo mi equipo. — NASTYBOY A.K.A LILYAKULT666 (@nastyboyx100pre) September 20, 2026

Lo mismo de siempre, van ganando y para atrás.

De que sirve tener un buen primer tiempo, si el segundo a la basura. — Hugo 〽️otta (@hugomotta24) September 20, 2026

Como es que tus cambios son Rey y Pérez cuando no han ni jugado? Es que parece que se esfuerzan en perder. — Luis (@Luis_CrRs) September 20, 2026

La manía de cerrarse cuando puedes liquidar con un 3-0, merecidísimo y siempre lo diré, si te cierras no mereces ganar un juego. — FicoMH (@Fico90MH) September 20, 2026

Q vergüenza la verdad como te vas a echar para atrás contra el america y jugar defensa nomas — Baby2pac1 (@baby2pac1) September 20, 2026

Así fue el empate entre América y Chivas

América rescató el empate y evita perder un segundo clásico de forma consecutiva al terminar 2-2 ante unas Chivas que bajaron la intensidad en el segundo tiempo.

El rebaño empezó arriba en el marcador, con un gol de González al 32 de cabeza, un gran remate que le dio la ventaja. Antes de terminar el primer tiempo, Vázquez logró marcar el segundo para así terminar con una gran ventaja.

Para el segundo tiempo, Chivas bajó la intensidad y dejó que las figuras del América aparecieran. Al minuto 71, con un golazo de chilena de Borja descontó, sorprendió e hizo celebrar a todos. Tan solo 3 minutos después, volvió a aparecer en el marcador tras una gran jugada colectiva para empatar el encuentro.

