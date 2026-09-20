Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

¡Explotan con Milito! Aficionados de Chivas piden la salida del DT tras empatar 2-2 en el Clásico Nacional ante el América

Los aficionados de Chivas explotaron en las redes sociales con Gabriel Milito luego de terminar empatando el Clásico Nacional ante el América 2-2

Gabriel Milito Chivas

Escrito por: Iván Vilchis

Tras el Clásico Nacional, los aficioandos de Chivas explotaron contra Gabriel Milito luego de terminar empatando 2-2 ante el América tras ir ganando 2-0.

La afición le hizo conocer a su equipo el enojo a través de las redes sociales, pues aseguran que se equivocó en el planteamiento del segundo tiempo, que es responsabilidad del entrenador por los cambios, la forma de encarar el segundo tiempo y terminar con el empate.

Así fue el empate entre América y Chivas

América rescató el empate y evita perder un segundo clásico de forma consecutiva al terminar 2-2 ante unas Chivas que bajaron la intensidad en el segundo tiempo.

El rebaño empezó arriba en el marcador, con un gol de González al 32 de cabeza, un gran remate que le dio la ventaja. Antes de terminar el primer tiempo, Vázquez logró marcar el segundo para así terminar con una gran ventaja.

Para el segundo tiempo, Chivas bajó la intensidad y dejó que las figuras del América aparecieran. Al minuto 71, con un golazo de chilena de Borja descontó, sorprendió e hizo celebrar a todos. Tan solo 3 minutos después, volvió a aparecer en el marcador tras una gran jugada colectiva para empatar el encuentro.

Tags relacionados
Club América Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

Ver en vivo
10:45 p. m.
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
21 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
21 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
22 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
22 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
23 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
23 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
23 SEP