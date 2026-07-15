Argentina debió haber recibido una tarjeta roja contra Inglaterra, dicen los aficionados: ¿qué opinas?

Argentina se clasificó a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de derrotar por 2-1 a Inglaterra en las Semifinales. El combinado europeo comenzó ganando con gol de Anthony Gordon, pero el cuadro sudamericano reaccionó a tiempo y en una ráfaga de siete minutos dio vuelta el marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Sin embargo, distintos aficionados creen que el arbitraje tuvo errores puntuales que podrían haber cambiado el curso del encuentro a favor de Inglaterra. El protagonista de la jugada fue el propio Enzo Fernández, quien a la hora de intentar cortar la posesión del conjunto inglés fue muy fuerte contra el mediocampista Elliot Anderson. ¿Qué fue lo que pasó?

Aficionados piden tarjeta roja para Enzo Fernández

El usuario de X, @Polemista, publicó un video de la jugada en sí. Sucedió en el minuto 3 durante el inicio del partido. En las imágenes se puede observar a Fernández ir a presionar a Anderson y, en el intento de querer quedarse con la posesión del balón, golpeó la nuca del futbolista inglés con su brazo derecho. Rápidamente, el mediocampista europeo cayó al suelo con gestos claros de dolor.

Golpe de Enzo Fernández a Elliot Anderson|Crédito: Transmisión oficial

El árbitro del encuentro, Ismail Elfath, no decidió sacar tarjeta ni tampoco recibió el llamado del VAR para revisar la jugada. Según el usuario mencionado, el colegiado debió mostrar cartulina roja hacia Enzo Fernández, la cual podría haber cambiado el curso del partido completamente.

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Su publicación alcanzó más de un millón de visualizaciones en la plataforma y cosechó más de 40 mil ‘likes’, apoyando lo dicho por el internauta. Lo cierto es que el arbitraje del estadounidense Elfath fue muy correcto, sin haber entrado en polémicas y decisiones dudosas. Ahora, Argentina está a un paso de defender su título de campeón Mundial.

Cuándo es la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará el domingo 19 de julio, a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El partido entre España y Argentina tendrá como escenario el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, y definirá al nuevo campeón del mundo.